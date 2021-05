Znano je, kje se bosta prvič srečala Biden in Putin

Ameriški predsednik Joe Biden in ruski predsednik Vladimir Putin se bosta najverjetneje prvič sestala junija v Ženevi, poroča ameriški medij Politico, ki se sklicuje na dobro obveščenega državnega uradnika ZDA, pa tudi nekateri drugi mediji. Natančen datum srečanja še ni znan, to pa naj bi se zgodilo, ko bo Biden sredi junija na obisku v Evropi.

Joe Biden se bo junija srečal z voditelji držav EU in zveze Nato v Bruslju, načrti za srečanje z Vladimirjem Putinom pa se še lahko spremenijo. O Ženevi kot najverjetnejšem kraju srečanja je poročala tudi televizija NBC.

Politico poroča, da je Bidnova vlada kot o kraju srečanja razmišljala tudi o Dunaju, Helsinkih in Bratislavi, kjer sta se leta 2005 že srečala Putin in George Bush mlajši. Helsinki so izpadli zato, ker sta se tam že srečala Putin in Donald Trump.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek izjavil, da je Putin na splošno naklonjen srečanju z Bidnom za pogovor o bilateralnih vprašanjih in za sodelovanje o urejanju regionalnih konfliktov in kriz.

V Ženevi sta se leta 1985 sestala predsednik Ronald Reagan in vodja Sovjetske zveze Mihail Gorbačov, leta 2015 pa so tam potekala pogajanja, ki so pripeljala do mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu.

Odnosi med Rusijo in ZDA so napeti med drugim zaradi računalniških napadov, vpletanja v ameriške volitve in vojne v Ukrajini, vendar pa so tudi področja, na katerih imata državi skupne interese, kot so jedrski sporazum z Iranom, zmanjšanje jedrske oborožitve in podnebne spremembe.