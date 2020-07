ZDA s sankcijami proti Kitajski zaradi Hongkonga

Sankcije so uperjene proti bankam, ki poslujejo s kitajskimi uradniki, vpletenimi v zatiranje prodemokratičnih protestov v Hongkongu. Predlog zakona o sankcijah mora potrditi še senat, kar naj bi se zgodilo danes, nato pa ga mora podpisati še predsednik ZDA Donald Trump, piše STA.

"Zakon je brutalen"

Po ocenah kritikov in zahodnih držav zakon o nacionalni varnosti za Hongkonžane pomeni izgubo svoboščin, ki so jim bile zagotovljene še 50 let po koncu britanske nadvlade. "Zakon je brutalen, uperjen proti prebivalcem Hongkonga, namenjen uničenju svoboščin, ki so jim bile obljubljene," je po poročanju STA dejala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi.

"Najbolj žalostno je, da kitajski režim misli, da lahko ukrepa nekaznovano in zatira duh demokracije," je poudarila demokratka. "Če nočemo odkrito govoriti o človekovih pravicah na Kitajskem zaradi trgovinskih interesov, izgubimo vso moralno avtoriteto za opozarjanje na človekove pravice kjerkoli na svetu," je dodala.

Trump bi lahko okleval pri podpisu zakona

Za zdaj ni znano, ali bo Trump podpisal zakon o sankcijah. Lani je okleval pri podpisu še enega zakona o sankcijah proti kitajskim uradnikom zaradi vmešavanja v hongkonške zadeve. Za razliko od tega zakona bodo v novem sankcije obvezne, navaja STA.

V Hongkongu je v torek začel veljati novi zakon o nacionalni varnosti, ki mu ga je vsilila Kitajska. Zakon, ki ga je v ponedeljek potrdil stalni komite kitajskega ljudskega kongresa, med drugim prepoveduje izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami.

Hongkonška policija je v sredo na protestih proti zakonu in ob 23. obletnici predaje vrnitve mesta Kitajski aretirala okoli 370 ljudi, med njimi deset po novem zakonu, v katerem je za najhujše kršitve zagrožena dosmrtna zaporna kazen, še poroča STA.