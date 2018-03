Zaradi poplav izredne razmere, narasle vode grozijo Karlovcu #foto #video

Izdatne padavine še naprej povzročajo številne preglavice na Hrvaškem. Ljudje s strahom spremljajo nadaljnje naraščanje vodostajev in se bojijo, da najhujše šele prihaja. Najbolj kritično ostaja v Kosinjski dolini ob reki Liki. Poplave težave medtem povzročajo tudi v Črni gori, kjer pa poplavlja predvsem morje.

Poplave v Kosinjski dolini. Video: YouTube

V Kosinjski dolini je reka Lika zalila najmanj 30 hiš, ljudje so ostali brez elektrike. Ker so ceste poplavljene, je okoli 500 prebivalcev v tem trenutku odrezanih od sveta.

Vrhunec poplavnega vala po besedah meteorologov sicer šele prihaja. Že dopoldne se je gladina Like zviševala za kar pet centimetrov na uro. Hrvaške oblasti so na območju že uvedle izredne razmere.

Narasle vode grozijo tudi Karlovcu

Medtem nevarno naraščajo tudi vodostaji drugih rek po državi. Sava je bregove v največjem obsegu prestopila pri Jasenovcu, najhuje je zaradi poplav prizadet Trebež. Naraščajoča Korana že grozi tudi Karlovcu, kjer je med drugim poplavljen kraj Logorište.

V Hrvaški Kostajnici narašča tudi reka Una. Na omenjenem območju so obilne padavine sprožile zemeljske plazove, ki so poškodovali najmanj 13 objektov. Tudi tu so v veljavi izredne razmere.

Napeto je na območju Siska. Čeprav je najvišji vodni val Kolpe in Save tam že mimo, so vodostaji zaradi novih padavin spet začeli naraščati.

V Hrvaški Kostajnici so zemeljski plazovi zaradi obilnih padavin v zadnjih dneh postali stalnica. Foto: Reuters

Na Hrvaškem na terenu vse interventne enote

Pri obrambi pred poplavami ljudem na območju Karlovca, Jasenovca in Letovanića po besedah predstavnikov hrvaškega obrambnega ministrstva še naprej pomaga tudi vojska.

Na terenu so tudi pripadniki hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Po poročanju HRT ljudem trenutno pomagajo vse interventne enote, ki se osredotočajo predvsem na dodatno utrjevanje protipoplavne zaščite.

Po napovedih vremenoslovcev najhuje verjetno šele prihaja, saj gladine rek še naprej naraščajo, v prihodnjih urah in dneh pa so napovedane nove padavine.

Stotinu vojnika stiglo u Karlovac. @DamirKrsticevic obećao pomoć u obrani od poplave. Dio cesta kod Kupe već zatvoren, ugroze za građane još nema #n1info pic.twitter.com/ZQfmwHFvFC — Mirela Bacic (@MirelaBacic) March 12, 2018

V Črni gori težave povzroča predvsem naraslo morje

Poplave težave povzročajo tudi v Črni gori, kjer je zaradi nizkega zračnega pritiska in močnega juga, ki prihaja skozi Otranska vrata, nevarno naraslo morje. To je že poplavilo številna sprehajališča in objekte ob obali, med drugim pri turističnem biseru Bar.

Zaradi naraslega morja so imeli v noči na nedeljo težave tudi v Budvi. Prebivalci so morali namreč v veliki akciji priskočiti na pomoč pri obrambi starega dela mesta pred vodo. Nekatere vasi pri Ulcinju so medtem zaradi poplav popolnoma odrezane od sveta.