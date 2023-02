Za zloglasnega ruskega plačanca usoden strel v glavo

Umor Igorja Manguševa je sprožil ugibanja o tem, kdo bi napad na nadzorni točki v okupiranem ukrajinskem mestu Kadijevka sploh lahko izvedel.

Igorja Manguševa naj bi ustrelili iz neposredne bližine z 9-milimetrsko kroglo. To naj bi vrh njegove glave zadela pod kotom 45 stopinj. Nekaj dni zatem je Mangušev umrl v bolnišnici, poroča BBC. Ruskega plačanca so ustrelili na nadzorni točki v okupiranem ukrajinskem mestu Kadijevka. Umor preiskujejo ruske oblasti, ob tem pa se pojavljajo ugibanja, kdo bi takšen napad sploh lahko izvedel. Manguševa žena sicer trdi, da gre za atentat.

Nekateri za umor sumijo najbolj razvpitega ruskega plačanca in šefa skupine Wagner Jevgenija Prigožina, s katerim je Mangušev v preteklosti že sodeloval. Skoraj leto dni trajajoča vojna v Ukrajini vpliva tudi na trenja med ruskimi skrajinimi skupinami.

Mangušev je poveljeval enoti za boj proti dronom v okupiranem Lugansku. Bil je eden od ustanoviteljev skupine vojaških plačancev, ki se je leta 2014 borila proti ukrajinskim silam. Avgusta lani jena oder prinesel moško lobanjo, za katero je trdil, da pripada ukrajinskemu borcu, ki je umrl med obrambo jeklarne Azovstal v Mariupolu.

Russian neoNazi Igor Mangushev holds a skull. He claims it belonged to one of Azovstal's Defenders and confesses murder.



I do hope it's fake but we all remember videos of our soldiers being castrated and killed, their heads put on rods and hung on fences...#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/13nhSmV00a