Washington sprožil veliko ofenzivo proti tehnološkim velikanom

Pod drobnogledom preiskovalcev so se znašli Amazon, Apple, Facebook in Google.

Pod drobnogledom preiskovalcev so se znašli Amazon, Apple, Facebook in Google. Foto: Reuters

Pravosodni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je sprožil preiskavo o konkurenčnosti digitalnih trgov, ameriški mediji pa poročajo, da sta si ameriško pravosodno ministrstvo in zvezna komisija za trgovino (FTC) razdelila pristojnosti za preiskavo ter morebitni pregon Amazona, Appla, Facebooka in Googla.

FTC je vzela pod drobnogled Facebook in Amazon, pravosodno ministrstvo ZDA pa Apple in Google. Za zdaj še ni jasno, kaj nameravata dve vladni agenciji preiskovati oziroma ali bosta sploh izvedli preiskave. Če jih bosta, bodo te po oceni poznavalcev zagotovo trajale dlje časa.

Trump že dlje časa kritizira šefa Amazona

Omenjena tehnološka podjetja so v svetu in v ZDA deležna vse več kritik zaradi ogromne moči in vpliva na trgu, s čimer lahko škodijo potrošnikom in konkurenci. Regulatorji EU so bili na tem področju do zdaj veliko bolj aktivni od svojih ameriških kolegov.

Predsednik ZDA Donald Trump bo po oceni STA zanesljivo vesel preiskave Amazona, ki ga je ustanovil Jeff Bezos. Trump Bezosa napada, vse odkar je kupil Washington Post in časopisu pustil proste roke pri uredniški politiki.

FTC je vzela pod drobnogled Facebook in Amazon, pravosodno ministrstvo ZDA pa Apple in Google. Foto: Reuters

Trump skupaj z republikanci deli prepričanje, da Facebook in Google zatirata konservativne glasove, demokrati pa so na drugi strani prepričani, da je Facebook omogočil rusko širjenje propagande v korist Trumpa, vse to pa pomeni, da tehnološki velikani v Washingtonu težko najdejo politične zaveznike, in to kljub milijardam, ki jih lahko zapravijo za lobiranje.

FTC preiskoval Google dve leti, vendar ni izrekel nobenih sankcij

Amazon se spoprijema z obtožbami, da ovira ali odira prodajalce na svoji spletni strani in uničuje druge trgovine z nizkimi cenami. Facebook je na udaru že vse od ameriških predsedniških volitev leta 2016, FTC pa ga preiskuje zaradi predaje zasebnih podatkov uporabnikov propadli britanski skupini Cambridge Analytica. Google ima priljubljen iskalnik, ki naj bi ga prirejal v svojo korist in tako naprej.

FTC je Google preiskoval več kot dve leti, vendar je preiskavo končal brez resnih sankcij. Bolj resni so na tem področju v EU, kjer so Google marca letos kaznovali z 1,5 milijarde evrov. Finančni trgi se nevarnosti preiskav zavedajo. Delnice Facebooka so se v ponedeljek pocenile za 7,5, delnice Googlovega Alphabeta za šest, delnice Amazona za 4,6 odstotka, delnice Appla pa za en odstotek.