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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
14.15

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
državni sekretar ministrstvo za notranje zadeve razrešitev

Četrtek, 18. 6. 2026, 14.15

22 minut

Vlada imenovala dva nova državna sekretarja

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zaprisega ministrov nove vlade Republike Slovenije. Vlada. | Vlada je na današnji seji imenovala dva nova državna sekretarja. | Foto Bojan Puhek

Vlada je na današnji seji imenovala dva nova državna sekretarja.

Foto: Bojan Puhek

Vlada je na današnji seji imenovala dva nova državna sekretarja. Za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo je imenovala Denisa Zobariča, za državnega sekretarja na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pa Tomislava Nemca.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Zobarič univerzitetni diplomirani pravnik, ki od leta 2004 opravlja poklic odvetnika. Pred tem je bil zaposlen kot pravnik in direktor kadrovsko-pravnega sektorja v podjetju Emona Obala Koper in na policiji.

Nemec je magister managementa kakovosti. Naziv magister znanosti je pridobil na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Od leta 2016 je direktor Doma starejših občanov Ljutomer.

Koga so razrešili in koga imenovali? 

Na današnji seji je vlada s položaja generalne sekretarke na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve razrešila Barbaro Žvokelj, za v. d. generalnega sekretarja na tem ministrstvu pa je imenovala Andreja Gregorja Rodeta.

S položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo je razrešila Erika Pagona in na tem ministrstvu za v. d. generalnega sekretarja imenovala Lovra Lončarja.

Vlada je izdala tudi odločbo o razrešitvi Vesne Marinko s položaja generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. Vesna Marinko je bila namreč pred tem imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje, so še navedli.

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