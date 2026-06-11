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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
16.09

Osveženo pred

49 minut

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Natisni članek
Janez Janša Janez Janša vlada razrešitev kadrovanje

Četrtek, 11. 6. 2026, 16.09

49 minut

Nove kadrovske menjave vlade, tudi vodstva uprave za varno hrano

Avtorji:
A. P. K., STA

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Prva seja vlade. Janez Janša | Vlada je razrešila glavno inšpektorico v inšpektoratu za notranje zadeve Vesno Gutman in na njeno mesto kot v. d. imenovala Marka Kandolfa. Za v. d. glavne inšpektorice v inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa je po razrešitvi Igorja Kotnika imenovala Sašo Dragar Milanovič. | Foto Bojan Puhek

Vlada je razrešila glavno inšpektorico v inšpektoratu za notranje zadeve Vesno Gutman in na njeno mesto kot v. d. imenovala Marka Kandolfa. Za v. d. glavne inšpektorice v inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa je po razrešitvi Igorja Kotnika imenovala Sašo Dragar Milanovič.

Foto: Bojan Puhek

Vlada je danes razrešila Boštjana Vidica s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zamenjala ga bo Andreja Bizjak. Menjata se tudi glavna inšpektorja v inšpektoratu za notranje zadeve in za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Nova vlada Janeza Janše, ki je mandat nastopila pred tednom dni, je na svoji drugi seji torej nadaljevala več kadrovskih menjav.

Andreja Bizjak je diplomirana veterinarka preventivnega veterinarstva v živinorejski proizvodnji z delovnimi in vodstvenimi izkušnjami s področja dela uprave za varno hrano, so zapisali ob njenem imenovanju v sporočilu po seji vlade.

Vlada je razrešila glavno inšpektorico v inšpektoratu za notranje zadeve Vesno Gutman in na njeno mesto kot v. d. imenovala Marka Kandolfa. Za v. d. glavne inšpektorice v inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa je po razrešitvi Igorja Kotnika imenovala Sašo Dragar Milanovič.

Kandolf na čelo inšpektorata za notranje zadeve znova po štirih letih

Kandolf se na čelo inšpektorata za notranje zadeve vrača po štirih letih, prvič je bil tja imenovan v letu 2021, sprva kot v. d., nato pa je v letu 2022 s polnim mandatom, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Gutman ga je nadomestila po imenovanju prejšnje vlade, junija 2022.

Saša Dragar Milanovič pa je trenutno zaposlena kot vodja službe za pravne zadeve in javno naročanje na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Nasledila bo Kotnika, ki je bil za glavnega inšpektorja imenovan septembra 2023.

Vesno Zupančič Klarič bo na položaju generalne sekretarke v ministrstvu za finance nasledila v. d. Dušanka Leben.

Vlada opravila še več drugih menjav

Mojca Aljančič se bo morala posloviti s položaja generalne direktorice direktorata za kohezijo v ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, vlada je na to mesto imenovala Matjaža Dragarja.

Vlada je razrešila tudi dosedanjo generalno direktorico direktorata za ustvarjalnost v ministrstvu za kulturo Barbaro Koželj Podlogar in za vršilko dolžnosti imenovala Vesno Jurca Tadel. Dosedanjo generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino Špelo Spanžel pa bo zamenjal v. d. Viljem Leban.

Kaj določa zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko pristojni funkcionar oziroma organ v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja na ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja na ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge.

Vršilci dolžnosti so imenovani za čas do imenovanja novega uradnika na položaj oziroma za največ šest mesecev.

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