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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
18. 6. 2026,
13.13

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Franc Kangler Maribor SDS mestni svetniki odstop državni sekretar ministrstvo za notranje zadeve

Četrtek, 18. 6. 2026, 13.13

1 ura, 24 minut

Odstop: Franc Kangler ni več mestni svetnik

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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SDS. Franc Kangler | Foto STA

Foto: STA

Franc Kangler, predsednik mariborske SDS, je odstopil kot mestni svetnik. Postal je namreč državni sekretar pri ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo in funkciji nista združljivi. Zamenjal ga bo Aleš Antolinc.

V svetniški skupini SDS bo Franca Kanglerja na današnji seji nadomestil Aleš Antolinc, nekdanji namestnik direktorja Športnih objektov Maribor in vodja Športnega parka Tabor, ki so ga leta 2020 odpustili iz krivdnih razlogov, poroča Večer.

Antolinc je bil prvi naslednji kandidat na Listi Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka. Nova ljudska stranka se je SDS priključila leta 2023.

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