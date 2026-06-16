Letalska nesreča na Pokljuki: na terenu vojska, kriminalisti in forenziki

Če boste v četrtek na območju Pokljuke opazili povečano prisotnost vojske, policije, forenzikov in drugih intervencijskih služb, razloga za preplah ni. Na tem območju bo namreč potekala obsežna vaja kriznega odzivanja Zlomljeno krilo 2026, s katero bodo pristojni preverjali pripravljenost na ukrepanje ob morebitni letalski nesreči.

Glavni namen vaje je preveriti učinkovitost kriznih načrtov za primer letalske nesreče, vzdrževati usposobljenost preiskovalcev ter dodatno usposabljati nove člane strokovnih ekip in sodelujoče institucije.

Scenarij bo zajemal celoten potek odzivanja po letalski nesreči – od zavarovanja kraja dogodka do zbiranja dokazov in ugotavljanja okoliščin nesreče.

Iskanje dokazov in zaščita črnih skrinjic

Poseben poudarek bo namenjen postopkom zavarovanja območja nesreče, preverjanju prisotnosti nevarnih in eksplozivnih snovi ter njihovemu odstranjevanju. Sodelujoči bodo izvajali tudi kriminalistično-tehnične postopke zbiranja dokazov v skladu z usmeritvami pristojnega državnega tožilca.

Med ključnimi nalogami bodo še ugotavljanje identitete udeležencev nesreče, identifikacija žrtev ter zaščita pomembnih dokazov, predvsem črnih skrinjic, ki imajo pri preiskovanju letalskih nesreč ključno vlogo.

Sodelovanje številnih strokovnih služb

Na vaji bodo sodelovali pripadniki različnih rodov Slovenske vojske, kriminalistične policije, državnega tožilstva, Civilne zaščite, Inštituta za sodno medicino, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter drugi strokovnjaki, ki bi bili vključeni v dejanski odziv ob letalski nesreči.

Organizatorji poudarjajo, da je tovrstno usposabljanje ključno za učinkovito ukrepanje v izrednih razmerah ter za zagotavljanje visoke ravni pripravljenosti vseh služb, ki sodelujejo pri preiskovanju in obvladovanju posledic letalskih nesreč.