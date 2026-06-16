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Avtor:
Na. R.

Torek,
16. 6. 2026,
9.49

Osveženo pred

15 minut

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letalska nesreča preiskava vaja Ministrstvo za obrambo ministrstvo za notranje zadeve forenzika civilna zaščita črna skrinjica

Torek, 16. 6. 2026, 9.49

15 minut

Letalska nesreča na Pokljuki: na terenu vojska, kriminalisti in forenziki

Avtor:
Na. R.

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pohod Mrežce Pokljuka | Vajo organizira Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov ministrstva za obrambo v sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem ministrstva za notranje zadeve. Poleg domačih institucij bodo na njej sodelovali tudi predstavniki letalskih preiskovalnih organov iz šestih partnerskih držav. | Foto Matej Podgoršek

Vajo organizira Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov ministrstva za obrambo v sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem ministrstva za notranje zadeve. Poleg domačih institucij bodo na njej sodelovali tudi predstavniki letalskih preiskovalnih organov iz šestih partnerskih držav.

Foto: Matej Podgoršek

Če boste v četrtek na območju Pokljuke opazili povečano prisotnost vojske, policije, forenzikov in drugih intervencijskih služb, razloga za preplah ni. Na tem območju bo namreč potekala obsežna vaja kriznega odzivanja Zlomljeno krilo 2026, s katero bodo pristojni preverjali pripravljenost na ukrepanje ob morebitni letalski nesreči.

Glavni namen vaje je preveriti učinkovitost kriznih načrtov za primer letalske nesreče, vzdrževati usposobljenost preiskovalcev ter dodatno usposabljati nove člane strokovnih ekip in sodelujoče institucije.

Scenarij bo zajemal celoten potek odzivanja po letalski nesreči – od zavarovanja kraja dogodka do zbiranja dokazov in ugotavljanja okoliščin nesreče.

Iskanje dokazov in zaščita črnih skrinjic

Poseben poudarek bo namenjen postopkom zavarovanja območja nesreče, preverjanju prisotnosti nevarnih in eksplozivnih snovi ter njihovemu odstranjevanju. Sodelujoči bodo izvajali tudi kriminalistično-tehnične postopke zbiranja dokazov v skladu z usmeritvami pristojnega državnega tožilca.

Med ključnimi nalogami bodo še ugotavljanje identitete udeležencev nesreče, identifikacija žrtev ter zaščita pomembnih dokazov, predvsem črnih skrinjic, ki imajo pri preiskovanju letalskih nesreč ključno vlogo.

Sodelovanje številnih strokovnih služb

Na vaji bodo sodelovali pripadniki različnih rodov Slovenske vojske, kriminalistične policije, državnega tožilstva, Civilne zaščite, Inštituta za sodno medicino, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter drugi strokovnjaki, ki bi bili vključeni v dejanski odziv ob letalski nesreči.

Organizatorji poudarjajo, da je tovrstno usposabljanje ključno za učinkovito ukrepanje v izrednih razmerah ter za zagotavljanje visoke ravni pripravljenosti vseh služb, ki sodelujejo pri preiskovanju in obvladovanju posledic letalskih nesreč.

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