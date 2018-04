V tovarni z mesno proizvodnjo v Črni gori izbruhnil velik požar

Delavci v tovarni poskušajo na varno spraviti vse nepoškodovane zaloge amoniaka, poročajo črnogorski mediji. Tamkajšnji gasilci so za črnogorsko televizijo ocenili, da so majhne možnosti za eksplozijo, so pa potrebni največji varnostni ukrepi. Po navedbah nekaterih naj bi se iz prostora, kjer so zaloge amoniaka, že slišale eksplozije.

V požaru, ki še ni pogašen, je popolnoma zgorela proizvodna hala z opremo, ognjeni zublji pa so zajeli tudi poslovno stavbo. V gašenju požara sodeluje 11 gasilskih vozil.