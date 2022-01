V Tongo prispela prva humanitarna pomoč

Z novozelandskim letalom so pripeljali humanitarno pomoč, komplete za zasilna bivališča, zabojnike z vodo, električne generatorje, higienske komplete in komunikacijsko opremo.

V državi Tonga v Tihem oceanu so danes pristala prva letala z nujno pomočjo in napravami za vzpostavitev komunikacijskih povezav. Tonga je po izbruhu vulkana in posledičnem cunamiju že pet dni odrezana od sveta.

Avstralska in novozelandska vojaška transportna letala so danes pristala na glavnem letališču te tihomorske kraljevine na otoku Tongatapu, potem ko so s pristajalne steze odstranili pepel, ki se je nabral po sobotnem silovitem izbruhu podvodnega vulkana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomoč z Nove Zelandije in iz Avstralije

Z novozelandskim letalom so pripeljali humanitarno pomoč, komplete za zasilna bivališča, zabojnike z vodo, električne generatorje, higienske komplete in komunikacijsko opremo, je povedala novozelandska zunanja ministrica Nanaia Mahuta. Humanitarno pomoč je pripeljalo tudi avstralsko letalo.

Na prvih posnetkih iz prestolnice Nuku'alofa je videti poslopja, prekrita s pepelom, porušene zidove ter ulice, posejane s kamni, drevesnimi debli in drugimi naplavinami.

Grožnja kolere in diareje

Katastrofa je po ocenah Združenih narodov prizadela več kot 80 odstotkov prebivalcev otočja oziroma 84 tisoč ljudi. Prebivalci nujno potrebujejo hrano in pitno vodo, saj so zaradi cunamija vode na arhipelagu zelo onesnažene s pepelom in umazanijo. Po ocenah Rdečega križa otočanom grozita kolera in diareja.

Tonga je od preostalega sveta odrezana od sobote, ko sta izbruh vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai in cunami, ki je sledil, povzročila veliko gmotno škodo. Po prvih podatkih so umrli trije ljudje, številni so bili poškodovani. Valovi cunamija so bili visoki tudi do 15 metrov.