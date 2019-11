V meteoritih našli sladkorje, nastale v vesolju

Skupina mednarodnih raziskovalcev je v meteoritih odkrila biološko pomembne sladkorje, vključno z ribozo, ki je ključni del ribonukleinske kisline (RNA). Ugotovili so, da so ti sladkorji nastali že v vesolju.

Raziskovalci pod vodstvom Yoshihire Furukawe z univerze Tohoku v japonskem mestu Sendai so preučili tri meteorite iz skupine ogljikovih hondritov, tudi meteorit Murchison, ki je leta 1969 padel na Zemljo v Avstraliji.

Meteorit Murchison so preučili že takoj po tistem, ko je padel na Zemljo. Že tedaj so v njem našli biološke sladkorje, kot sta glukoza in arabinoza. Niso pa mogli potrditi, da so ti nastali v vesolju.

Ob ponovni preučitvi tega ogljikovega hondrita in še dveh drugih pa so zdaj našli vse štiri vrste aldopentoze - ribozo, arabinozo, ksilozo in liksozo. To so monosaharidi, ki so sestavljeni iz petih ogljikovih atomov, v neciklični obliki pa imajo na enem koncu molekule aldehidno funkcionalno skupino.

Gre za biološko pomembne sladkorje. Riboza je denimo ključna sestavina RNA, ki je prisotna v vseh živih celicah.

Znanstveniki so izvedli tudi analizo izotopov, ki je pokazala, da so ti sladkorji nastali zunaj Zemlje. "Z uporabo laboratorijskih eksperimentalnih simulacij, s katerimi so se približali pogojem, pod katerimi bi se lahko sladkorji oblikovali v vesolju, so avtorji ugotovili, da bi lahko z reakcijo formoze, pri kateri iz aldehidov nastajajo sladkorji, nastale generacije teh sladkorjev," so zapisali v ameriški znanstveni reviji PNAS.

Temeljni sladkorji, kot je riboza, bi lahko torej iz vesolja padli na Zemljo, Mars in druge mlajše planete, in tam prispevali h gradnji bioloških molekul, kot je RNA.