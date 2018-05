V Madridu poskušajo blokirati ponovno izvolitev Puigdemonta

Izvolitev Carlesa Puigdemonta ne visi v zraku le zaradi ravnanja španske vlade. Odstavljeni katalonski premier v Barceloni namreč ne uživa zadostne podpore za izvolitev. Foto: Reuters

Španska vlada je sicer že pred kratkim napovedala, da se bo zaradi sprejetih sprememb v Kataloniji obrnila na ustavno sodišče. To bo moralo zdaj preučiti vlogo in odločiti o njej, v tem času pa bo zakon samodejno zadržan.

Kot je novinarjem pojasnil tiskovni predstavnik španske vlade Inigo Mendez de Vigo, to pomeni, da katalonski parlament ne bo mogel sklicati seje o imenovanju Puigdemonta, ne da bi pri tem zagrešil kaznivo dejanje neposlušnosti.

Če ne bodo izbrali kandidata, se v Kataloniji obetajo nove volitve

Iz stranke Skupaj za Katalonijo so v soboto sporočili, da bodo odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta poskusili na položaj ponovno imenovati do 14. maja.

Obenem so že takrat priznali, da bodo izbrali alternativnega kandidata, če jim to ne bo uspelo. Rok za prisego novega predsednika Katalonije je 22. maj, v nasprotnem primeru se Kataloniji sredi julija obetajo nove volitve.

V parlamentu v Barceloni do zdaj ni uspela izvolitev nobenega kandidata

Regionalne volitve v Kataloniji so v skladu z uveljavitvijo neposrednega nadzora Madrida potekale že konec decembra. Španska vlada je po neuspeli razglasitvi neodvisnosti 27. oktobra lani odstavila celotno vlado in razpustila parlament. Puigdemont in več drugih ministrov se je pred kazenskim pregonom zateklo v tujino.

Neodvisnosti naklonjene stranke so na volitvah osvojile absolutno večino. Kljub temu do zdaj ni uspela izvolitev nobenega kandidata za predsednika regije, saj so bili vsi kandidati zaradi razpisanih pripornih nalogov in obtožb o uporu bodisi v tujini bodisi v priporu.

Puigdemont brez podpore republikanske levice

Obenem je bilo že v ponedeljek jasno, da Puigdemont ne bo mogel biti znova izvoljen na položaj predsednika regionalne vlade, saj mu je podporo odrekla republikanska levica (ERC), sicer zaveznica stranke Skupaj za Katalonijo.

Kot so sporočili iz ERC, njegova kandidatura ni izvedljiva, pozvali pa so k učinkoviti vladi, ki bi lahko vodila vsakodnevne zadeve. Njihova prioriteta je namreč končanje neposrednega upravljanja regije iz Madrida.