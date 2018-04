V Italiji lahko bančni račun odprejo tudi živali

V vse večji ljubezni Italijanov do živali so našli svojo priložnost tudi bankirji. Neka banka v mestu Piacenza na severu Italije se je odločila strankam ponuditi možnost odprtja bančnega računa za njihove štirinožce. Lastniki s tem pridobijo ugodnosti pri veterinarjih, trgovinah z živalmi in zavarovanju svojih hišnih ljubljenčkov.