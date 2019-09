V gozdnih požarih v Boliviji poginilo prek dva milijona živali

V zadnjih tednih so se na obsežnih območjih gozdov in travnatih površin v Boliviji razbesneli požari, ki so bili med drugim usodni za več kot dva milijona divjih živali, vključno z jaguarji, pumami in lamami, so v sredo opozorili okoljski strokovnjaki. Požari so opustošili zlasti tropsko savano Chiquitania na vzhodu države.

V posvetovanjih z biologi z najhuje prizadetega območja so ugotovili, da je na več zaščitenih območjih izginilo več kot 2,3 milijona živali, je povedala Sandra Quiroga z univerze v Santa Cruzu.

Med žrtvami požarov so po ugotovitvah biologov ozeloti in druge divje mačke, kot so pume in jaguarji, pa tudi srnjad, lame in manjše gozdne živali, med drugim mravljinčarji, jazbeci, kuščarji, tapirji in glodavci. Lokalni mediji prikazujejo slike zoglenelih živalskih trupel v tlečih gozdovih in ptice, ki bežijo na območja, ki so jim plameni prizanesli.

Požari so popolnoma uničili prvotni gozd

Požari, ki so od avgusta opustošili več kot štiri milijone hektarov gozda, so popolnoma uničili prvotni gozd, ki se razprostira na približno sto hektarih v rezervatu Tucavaca na vzhodu države. Kot zatrjuje Quiroga, se tam stanja ne bo dalo nikoli popraviti.

Prav departma Santa Cruz na vzhodu Bolivije je bil najhuje prizadet v požarih, ki so se začeli že maja, močno pa so se okrepili avgusta. Država je v boj proti ognjenim zubljem poslala številna letala in helikopterje za gašenje, poleg tega pa še pet tisoč gasilcev, vojakov in policistov, a jim požarov ne uspe pogasiti.

Okoljevarstveniki za požare krivijo zakonodajo, sprejeto pod predsednikom Evom Moralesom, ki naj bi spodbujala požiganje gozdov z namenom pridobitve zemljišč za pašnike in kmetijsko proizvodnjo. Vlada po drugi strani krivdo pripisuje suhemu vremenu in vetru, ki razpihuje ogenj.