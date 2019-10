Trumpov pogovor z ukrajinskim predsednikom prijavilo še več žvižgačev

Ameriški odvetnik Andrew Bakaj je v nedeljo sporočil, da njegovo pravniško podjetje zastopa več žvižgačev v povezavi s telefonskim pogovorom predsednika ZDA Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, zaradi katerega so kongresni demokrati sprožili preiskave pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika.

V povezavi s spornim telefonskim pogovorom je javnost do nedelje vedela za dva žvižgača. Žvižgač, ki prihaja iz obveščevalnih krogov, naj bi bil iz prve roke seznanjen z nekaterimi navedbami, ki so bile omenjene v prijavi prvega žvižgača. Oba zastopa odvetnik Mark Zaid.

Škandal v zvezi s telefonskim pogovorom, v katerem je Trump Zelenskega prosil za uslugo glede preiskave sina Josepha Bidna, ki je v vodstvu med demokratskimi predsedniškimi kandidati za volitve 2020, je izbruhnil septembra, potem ko so v javnost prišle informacije o prijavi do zdaj neimenovanega žvižgača v zvezi s tem.

Trump trdi, da s pogovorom ni bilo nič narobe

Ta je na podlagi informacij uslužbencev vlade prijavil pogovor med predsednikoma ZDA in Ukrajine generalnemu inšpektorju obveščevalne skupnosti ZDA Michaelu Atkinsonu. Trump in njegovi zagovorniki želijo objavo imena žvižgača, ki uživa zakonsko zaščito, in poudarjajo, da njegova prijava temelji na informacijah iz druge roke.

Foto: Reuters Ta obramba je sicer padla v vodo, ko je Trump dovolil objavo prepisa telefonskega pogovora, v katerem je Zelenskega prosil za preiskavo sina vodilnega predsedniškega kandidata demokratov Josepha Bidna. Trump trdi, da s pogovorom 25. julija ni bilo nič narobe. Poleg tega je Trump kasneje še javno pred kamerami pozval Ukrajino in celo Kitajsko k preiskavi nekdanjega podpredsednika ZDA in njegovega sina Hunterja Bidna.

Trump še vedno vztraja, da s pogovorom ni bilo nič narobe, vendar je vmes namignil, da je z Zelenskim govoril tudi podpredsednik ZDA Mike Pence. To je bilo jasno sporočilo senatnim republikancem, da bo v primeru njegove odstavitve lahko vpleten tudi Pence. Če bi teoretično odstavili še Pencea, bi predsedniški položaj v ZDA začasno prevzela predsednica predstavniškega doma kongresa, demokratka Nancy Pelosi.

Perry bo novembra odstopil

Trump je v petek na pogovoru z republikanskimi kongresniki omenil še ministra za energetiko Ricka Perryja. Ponovil je, da s telefonskim pogovorom ni bilo nič narobe, vendar dodal, da ga je o pogovoru prepričal Perry. Ta je pred tem razkril, da namerava novembra odstopiti s položaja.

Perryjeva tiskovna predstavnica Shaylyn Hynes je v nedeljo zatrdila, da je Perry res spodbujal Trumpa, naj govori z Zelenskim, ampak le o energetskih in gospodarskih vprašanjih.

Foto: Reuters

Ministrstvo za energijo ZDA je že pred njim vodilo politiko zmanjšanja odvisnosti vzhodne Evrope od ruske nafte in plina. Perry je v petek v pogovoru za ameriško televizijo CBN zanikal, da bi se sam pogovarjal z Ukrajinci o Bidnovih.

Oče podpredsednik ZDA, on v nadzornem odboru ukrajinske energetske družbe

Hunter Biden je bil v času, ko je bil oče podpredsednik ZDA, v nadzornem odboru ukrajinske energetske družbe in naj bi prejemal 50 tisoč ameriških dolarjev kompenzacije na mesec. Trump trdi, da gre za korupcijo, Joseph Biden pa naj bi pritiskal za odstop ukrajinskega generalnega tožilca, ker je preiskoval Hunterja Bidna. Za to ni nobenih dokazov, Biden pa je skupaj z drugimi evropskimi voditelji res pritiskal proti tožilcu, vendar zato, ker ni storil dovolj proti korupciji.

Za Trumpovo odstavitev demokrati v senatu, kjer so v manjšini, potrebujejo dve tretjini glasov, do zdaj pa so pomisleke o Trumpovem iskanju tuje pomoči na volitvah 2020 izrazili le trije republikanci. Med njimi Mitt Romney, ki ga Trump zdaj v opozorilo preostalim na Twitterju neusmiljeno napada. Pomisleke sta izrazila tudi senator Ben Sasse in Susan Collins, ki ju Trumpova jeza še ni doletela. Drugi republikanci so tiho ali izražajo podporo Trumpu.

Amy Klobuchar: Trump se obnaša kot svetovni gangster

Foto: Reuters Kongresniki in senatorji, ki so v nedeljo zagovarjali Trumpa na televizijah, so se pridružili senatorju Marcu Rubiu s Floride, ki je pred dnevi dejal, da Trumpa z javnim pozivom Ukrajini in Kitajski ne gre jemati resno. Podobno kot na primer leta 2016, ko je Rusijo javno pozival, naj najde izgubljeno elektronsko pošto demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton.

Predsedniška kandidatka demokratov, senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, je v nedeljo na televiziji CNN povedala, da se Trump obnaša kot svetovni gangster. Klobucharjeva ni hotela povedati, ali bo glasovala za Trumpovo odstavitev v senatu, vendar je menila, da so demokrati s Trumpovim pritiskom na Ukrajino morda le našli dokaz, ki so ga potrebovali.

"Mislim, da si zaradi tega zasluži ustavno obtožbo. Primer mora skozi predstavniški dom in priti v senat. Ne vem, kakšne bodo točke obtožnice, ampak jaz se osredotočam na dejstvo, da imamo predsednika, ki se obnaša kot svetovni gangster. Hodi od voditelja do voditelja, da izve umazanijo o političnem nasprotniku. Zame je to kršitev zakonov, kršitev volilne zakonodaje," je med drugim dejala Klobucharjeva in kot dokaz izpostavila prepis telefonskega pogovora.