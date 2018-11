Trump: Prebežniki bodo na obravnavo prošenj za azil čakali v Mehiki

Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa bodo ZDA v državo dovolile le tistim prebežnikom, ki bodo prišli zakonito. Do takrat bodo "vsi ostali v Mehiki", je napovedal Trump.

Prihodnja mehiška vlada zanika, da bi sklenila dogovor z Američani

Na tisoče prebežnikov iz Srednje Amerike je v zadnjih dneh prispelo v mehiško mesto Tijuana v upanju, da bodo vstopili v ZDA, v iskanju boljšega življenja. Z domov sta jih pregnali predvsem revščina in nasilje med tolpami.

Po poročanju časnika Washington Post je dogovor z ZDA potrdila tudi prihajajoča mehiška notranja ministrica Olga Sanchez Cordero. Njen urad je poročanje medijev kasneje sicer zanikal. "Ne obstaja noben dogovor med prihodnjo zvezno mehiško vlado in vlado ZDA," so sporočili iz Cuidada de Mexica. Vlada mehiškega predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja bo mandat začela 1. decembra.

Ameriški uradniki naj bi po napovedih v prihodnjih dneh oziroma tednih začeli hiter pregled prosilcev za azil. Foto: Reuters

Ameriški uradniki naj bi pregled prosilcev za azil začeli kmalu

Trump je na mejo z Mehiko poslal skoraj šest tisoč dodatnih vojakov, ki naj bi po njegovih besedah pomagali obmejnim silam in nacionalni gardi preprečiti invazijo prebežnikov. Več kot mesec dni po začetku poti v Hondurasu je okoli pet tisoč ljudi zdaj v Tijuani, kjer živijo v začasnih zatočiščih, tudi na tamkajšnjem nogometnem stadionu.

Več sto prebežnikov se je ta teden udeležilo posebnega sejma delodajalcev, ki so ljudem pripravljeni ponuditi delo v Tijuani. Večina ljudi si sicer želi nadaljevati pot v ZDA. Po poročanju Washington Posta naj bi ameriški uradniki nove postopke začeli uvajati v prihodnjih dneh oziroma tednih.

Omenjeni postopki prinašajo tudi predhodni hiter pregled prosilcev za azil, ki naj bi preveril, ali kateremu od njih zaradi zadrževanja v Mehiki grozi takojšnja nevarnost.

Župan Tijuane opozarja, da mesto bremena migracij ne zmore nositi samo

V skladu z novimi pravili naj bi bile ZDA sposobne obravnavati vsaj dvakrat toliko prošenj za azil kot doslej, saj ne bodo omejene z zmogljivostjo centrov za pridržanje na vstopnih točkah v ZDA. Nova pravila naj bi med drugim določala, da prosilec za azil, ki bi mu prošnjo zavrnili, iz ZDA ne bo smel več nazaj v Mehiko, ampak naj bi ga Američani zadržali in deportirali nazaj v njegovo domovino.

Župan Tijuane Juan Manuel Gastelum je sicer opozoril, da mesto ne zmore samo nositi bremena namestitve več kot 4.700 prebežnikov. "Ne bom zapravljal denarja prebivalcev Tijuane," je dejal župan in poudaril, da obroki za migrante stanejo 550 tisoč pesov oziroma 27 tisoč dolarjev na dan. Prebežnikom v Tijuani pomaga okoli 700 javnih uslužbencev.

Migranti, ki večinoma prihajajo iz Hondurasa, Salvadorja in Gvatemale, so čez Mehiko večinoma potovali peš. Premikajo se v skupini, kar je zanje varneje in jim daje večjo moč v odnosu do oblasti. Mehiške oblasti so zaradi manjših prestopkov od prihoda prebežnikov v Tijuano aretirale 109 ljudi, od tega so jih 71 vrnile v domače države.