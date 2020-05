Trump: Mene osebno veseli, da je nazaj in da je zdrav #video

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

36-letni severnokorejski voditelj Kim Jong Un se je včeraj, po kar 21 dneh odsotnosti z javnih prizorišč spet pojavil v javnosti. V kraju Sunchon severno od glavnega mesta Pjongjang se je udeležil odprtja tovarne umetnih gnojil.

Njegova odsotnost tudi na slovesnostih ob rojstnem dnevu njegovega pokojnega dedka in ustanovitelja države Kim Il Sunga 15. aprila je sprožila val ugibanj o njegovem zdravstvenem stanju in politični stabilnosti v tej komunistični in povsem izolirani državi.

Odsotnost Kim Jong Una je vzbujala še dodatno negotovost glede pogovorov med ZDA in Severno Korejo glede spornega severnokorejskega jedrskega orožja. Ti pogovori so sicer že nekaj časa zamrznjeni kljub trem srečanjem Trumpa in Kima, poroča STA.

Severna in Južna Koreja izmenjali ogenj na meji

Medtem pa iz Seula poročajo o strelskem incidentu, ki se je zgodil na meji med Severno in Južno Korejo. Severnokorejski vojaki so na demilitariziranem območju proti jugu izstrelili več strelov, južnokorejski vojaki pa so odgovorili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Seulu sicer menijo, da do incidenta ni prišlo namerno.

To je bil prvi strelski incident na meji na Korejskem polotoku v zadnjih petih letih.