Sydney zajel peščeni vihar

Avstralske oblasti so za širše območje Sydneyja izdale zdravstveno opozorilo, saj je zvezno državo Novi Južni Wales zajel ogromen peščeni vihar. Po družbenih omrežjih so že zaokrožile fotografije oranžnega viharja, zaradi katerega je ponekod vidljivost zmanjšana na le nekaj metrov.

Peščeni viharji v notranjosti Avstralije niso redkost, na obalnih območjih pa običajno ne dosežejo takšne razsežnosti.

Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da se bo vihar, ki se razteza na 500 kilometrih, do večera premaknil nad ocean in umiril.

Zdravstvene oblasti v zvezni državi so izdale opozorilo, saj je kakovost zraka zaradi peska slabša. Opozorilo velja predvsem za otroke, starejše in osebe z dihalnimi težavami. "Z vidika kakovosti zraka so to resne razmere," je dejal direktor oddelka za okoljsko zdravje Richard Broome.

Oblasti svetujejo, da se ljudje zadržujejo v zaprtih prostorih, saj bi lahko prašni delci med drugim sprožili napade astme in kašlja ter povzročili vnetje oči.