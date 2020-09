Švicarji na referendumu zavrnili omejitve priseljevanja iz EU

Pobudo je zavrnilo 63 odstotkov volivcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švicarji bodo dobili očetovski dopust in bojna letala

Švicarski volivci, ki so danes na referendumu odločali tudi o več drugih vprašanjih, pa so podprli uvedbo 14-dnevnega plačanega očetovskega dopusta, kažejo projekcije. V državi, kjer so ženske volilno pravico dobile šele leta 1971, so plačano 14-tedensko porodniško za matere uvedli leta 2005, očetje pa nimajo pravice do dopusta za nego otroka. Očetovski dopust je, kot kažejo volilne projekcije, podprlo 61 odstotkov volivcev.

Kot kažejo volilne projekcije, so volivci danes s šibko večino podprli tudi nakup novih bojnih letal in novelo zakona o lovu, s katero želi švicarska vlada olajšati odstrel volkov, poroča AFP.