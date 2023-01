Strah jih je, kaj so videle kamere: nova huda policijska afera?

Sodeč po objavah na družbenih omrežjih se v ZDA nekateri že pripravljajo na nov val množičnih protestov proti policijskemu nasilju. Ljudi bi lahko na ulice pognala najbrž neizbežna javna objava videoposnetka s policijskih kamer, ki naj bi razkril dogodke, ki so vodili do smrti 29-letnega Tyra Nicholsa. Ta je po bližnjem srečanju s policisti v bolnišnici umrl zaradi posebej hudih telesnih poškodb. O tem, da je bilo nekaj res močno narobe, priča podatek, da so vseh pet vpletenih policistov odpustili nekaj dni po incidentu, kar je za ameriške standarde pri podobnih primerih izredno hitro.

Policijska uprava ameriškega mesta Memphis je v petek sporočila, da so zaradi spleta okoliščin, ki so vodile do smrti Tyra Nicholsa, odpustili policiste Tadarriusa Beana, Demetriusa Haleyja, Emmitta Martina III, Desmonda Millsa mlajšega in Justina Smitha.

Vseh pet policistov naj bi v povezavi s policijskim postopkom zoper Tyra Nicholsa kršilo več določil pravilnika policije v Memphisu, med drugim prepoved prekomerne uporabe sile, izpolnili pa niso tudi nekaterih policijskih dolžnosti, kot sta posredovanje v primeru prisostvovanja prekomerni uporabi sile ali nudenje prve pomoči.

Kaj se je zgodilo z Nicholsom? 8. januarja ga je zaradi domnevno nevarne vožnje ustavila patrulja prometne policije. Ko so se policisti približevali njegovemu vozilu, naj bi se vnel prepir oziroma druga oblika soočenja, Nichols pa je policistom poskusil pobegniti peš. Ko so ga ujeli in poskusili pridržati, je sledilo še ena "soočenje", po kateri pa je bil Nichols domnevno poškodovan, pritoževal se je tudi, da ne more dihati. Rešilec ga je odpeljal v bolnišnico, kjer je umrl tri dni pozneje, je na Twitterju objavil preiskovalni urad ameriške zvezne države Tennessee.

Po spletu je medtem zaokrožila fotografija Nicholsa v bolniški postelji, ki je razblinila ugibanja o njegovi domnevni poškodovanosti. Z nje je namreč povsem razvidno, da je bil Nichols brez dvoma žrtev nasilja. Na zelo zabuhlem obrazu ima namreč vidne rane in modrice. Po besedah družinskih članov, ki so jih povzeli številni ameriški mediji, je v bolnišnico prišel močno okrvavljen, imel naj bi tudi zlomljen vrat.

"Vseh pet policistov so odpustili, še preden je bil javno objavljen videoposnetek policijskih kamer. To bo zelo hudo," je bil eden od odzivov na družbenih omrežjih, kjer je zaradi smrti Nicholsa v zadnjih dneh završalo, mnogi pa opozarjajo tudi, da bi se zaradi tega primera v ZDA lahko obnovilo gibanje protestnikov proti policijskemu nasilju.

Friends around the world: Memphis Police executed someone recently and apparently this one is *bad.* Really bad. Like, “local businesses are buying unrest insurance, politicians distancing themselves from the police, DoJ is investigating” bad. We’re waiting for the video. — tori 🏳️‍⚧️ (@Tori4ThePeople) January 20, 2023

"Prijatelji po svetu: policija v Memphisu je pred kratkim nekoga usmrtila in ta primer je resen, zelo resen. Resen na ravni 'lokalna podjetja kupujejo zavarovanja pred nemiri, politiki se distancirajo od policije, pravosodje je sprožilo preiskavo'. Čakamo na videoposnetek," je na Twitterju zapisal uporabnik @Tori4ThePeople.

V sledečih tvitih je dodal: "Ljudje, ki so videoposnetek že videli, mi pravijo, da jim je bilo slabo. Da je tako zelo nedvoumno odvraten, da policija ne more imeti nobenega izgovora. Na radiu že opozarjajo, da se policija pripravlja na proteste, podobne tistim, ki jih je sprožila smrt Georgea Floyda."

Temnopolti Američan George Floyd je 25. maja 2020 umrl po tem, ko mu je med policijskim postopkom zaradi tega, ker naj bi poskusil uporabiti ponarejeni bankovec, na vratu skoraj deset minut klečal policist Derek Chauvin. Smrt Georgea Floyda je sprožila obsežne proteste, uperjene proti policijskemu nasilju. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Smrt Nicholsa z vidika ukrepanja policije sicer vleče vzporednice s primerom Georgea Floyda. Policista Dereka Chauvina, ki je s klečanjem na njegovem vratu povzročil njegovo smrt, so namreč odpustili že naslednji dan in aretirali štiri dni po Floydovi smrti.

Podobno hitro, policisti so bili odpuščeni le nekaj dni po smrti Tyra Nicholsa, je ukrepala tudi policija v Memphisu. Pri mnogo drugih odmevnih primerih – na primer pri umoru Breonne Taylor, ki so jo policisti ubili med nenapovedanim obiskom sredi noči, ali Daniela Shaverja, ki se je pod vplivom alkohola plazil po vseh štirih in ni znal slediti navodilom policista, ta pa ga je ustrelil, ko si je popravil hlače – so kakršnekoli posledice policiste, ki so nosili odgovornost za smrti oseb, ki so umrle med policijskimi postopki, doletele veliko pozneje oziroma sploh ne.