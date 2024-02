Aleksandar Vučić je odločitev kosovskega premierja Albina Kurtija o ukinitvi dinarja obsodil kot "doslej najhujši udarec in grožnjo s pregonom in izgonom Srbov". Prepričan je, da je njen cilj etnično čiščenje srbskih prebivalcev.

Vučić je na novinarski konferenci v Beogradu kosovskim Srbom zagotovil, da bo Srbija storila vse, da bodo prejemali svoje prihodke in dodal, da so preko banke Poštanska štedionica do poldneva za njihove plače, pokojnine in socialne dodatke nakazali pet milijonov evrov, tretjino od skupno 22 milijonov evrov, kolikor jih namenijo na mesec. V ponedeljek bodo nakazali še več denarja preko britanskega podjetja Hemersion, je napovedal.

Zagotovil je, da bodo pozorno spremljali razmere in dnevno sprejemali odločitve, da ne bi bili oškodovani.

"Cilj ukinitve dinarja je etnično čiščenje"

Po njegovih besedah na Kosovu od Beograda plačo prejema skoraj 32 tisoč zaposlenih, pokojnine pa okoli 30 tisoč upokojencev. Skoraj 32 tisoč kosovskih Srbov pa prejema socialne dodatke, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Izpostavil je, da ima Srbija, za katero je Kosovo del države, pravico do financiranja tamkajšnjega zdravstva, pokojnin in drugega.

Na podlagi uredbe kosovske centralne banke (CBK) je postal evro v četrtek edina valuta za gotovinske transakcije na Kosovu, kar pomeni, da ni več mogoč plačilni promet v srbskih dinarjih. To je razburilo predvsem Beograd, saj v srbskih skupnostih na Kosovu plačilni promet še vedno poteka tudi v dinarjih. V dinarjih izplačujejo tudi plače v srbskih institucijah ter gostinstvu in drugih zasebnih storitvenih dejavnostih.



Pod mednarodnim pritiskom je sicer Priština sporočila, da kršenja uredbe na začetku še ne bodo kaznovali. Namesto tega bodo obveščali prebivalce, vlada pa bo poskrbela, da posamezniki ne bodo oškodovani. Ni pa ugodila pozivom Evropske unije in ZDA, naj preloži začetek izvajanja uredbe.