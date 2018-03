Šest mrtvih v eksploziji v kemični tovarni na Češkem

V kemični tovarni v bližini Prage na Češkem je zjutraj odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo najmanj šest ljudi, številni so ranjeni. Po prvih informacijah je eksplodirala cisterna z neznano snovjo.

Nesreča se je zgodila v tovarni podjetja Unipetrol v kraju Kralupy nad Vltavou, ki leži približno 30 kilometrov severno od Prage.

Po besedah tiskovnega predstavnika gasilcev, število ranjenih še ni znano. Dodal je še, da ni nevarnosti nadaljnjih eksplozij.

Kot je za nacionalno televizijo povedal župan mesta Peter Holecek, je po prvih informacijah eksplodirala cisterna z neznano snovjo. Zatrdil je, da nesreča ne ogroža varnosti tamkajšnjih prebivalcev.

V bližnji bolnišnici so sprožili načrt ukrepanja v izrednih razmerah in so pripravljeni na sprejem večjega števila ranjenih, poročanje češke tiskovne agencije CTK povzema AFP.