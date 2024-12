Prenovili Hišo Najstarejše trte: to bo ponujala odslej

V Mariboru so končali prenovo notranjosti Hiše Najstarejše trte na Lentu. S ciljem izboljšanja obiskovalčeve izkušnje in večjega poudarka na vinih je med drugim dobila hlajeno trgovino, dolgo mizo za degustacije in vrsto digitalnih vsebin. Uradno odprtje bo v drugi polovici decembra, je danes povedal direktor zavoda za turizem Jure Struc.

Notranjost Hiše Najstarejše trte so začeli prenavljati na začetku poletja. Vrednost prenove je okoli 716 tisoč evrov z davkom, od tega prispeva nekaj manj kot 330 tisoč evrov ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

"Ta obnova spada v sklop širših prizadevanj ministrstva, da v skladu s strategijo razvoja turizma ponudimo prvovrstna turistična doživetja," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež.

Lokalna vina bodo lahko bolje predstavljena

Po besedah župana Saše Arsenoviča je nova podoba Hiše Najstarejše trte še en kamenček v mozaiku razvoja tega dela mesta, hkrati pa je nov prispevek k ohranjanju naravne in kulturne dediščine Maribora in okolice. Kot je dejal, bodo lahko v na novo urejenih prostorih bolje izpostavljena in predstavljena lokalna vina, ob tem pa računajo tudi na boljšo prodajo in dvig kulture pitja vina.

Jure Struc, ki je prejšnji mesec dobil mandat za vodenje Zavoda za turizem Maribor še do leta 2029, je spomnil, da se je Maribor v zadnjih letih vidneje uveljavil kot turistična destinacija in da mora temu slediti razvoj turistične infrastrukture. "Brez vložka države ne moremo pričakovati, da bodo lokalne skupnosti sposobne izvesti take projekte," je dejal.

Na novo so vgrajena okna

Hišo Najstarejše trte so odprli za javnost pred 17 leti in je najbolj obiskana turistična točka v mestu. Po Stručevih besedah so doslej zabeležili več kot 700 tisoč obiskovalcev. V prihodnje želijo v njej dati poudarek degustacijam in drugim predstavitvam vin, medtem ko je zgodovina Najstarejše trte podrobneje predstavljena v bližnjem Muzeju Najstarejše trte, ki so ga odprli pred dvema letoma v sklopu obnove Vojašniškega trga.

Na novo vgrajena okna naj bi Hiši Najstarejše trte omogočila nekaj naravne osvetlitve in jo tesneje povezala z dogajanjem na ploščadi pred njo. Na tleh so ohranili mozaik kiparja Igorja Orešiča, ki po Stručevih besedah zdaj prihaja bolj do izraza.

V osrednjem prostoru je dolga miza za degustacije, ki po besedah arhitekta Stojana Skalickega iz družbe Arhisol "povezuje in združuje", ob oknih pa so manjše mize. Ob vstopu v objekt je lesen pult za dobrodošlico in na levi trgovina z vini.

Likovno podobo so oblikovali v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor (UGM). Kustos Jure Kirbiš je pojasnil, da so sodelovali tudi s Pokrajinskim arhivom Maribor in Umetniškim kabinetom Primoža Premzla.

Dodali so tudi umetniška dela

Prostor so opremili z reprodukcijami treh grafik iz zbirke UGM, na novo razvitimi fotografijami starega Maribora Franja Pivke ter fotografijami naravovarstvenika Mirka Šoštariča in dendrologa Riharda Erkerja, ki sta leta 1972 potrdila častitljivo starost Najstarejše trte. Dodali so še umetniška dela mlajših umetnikov Petje Koceta, Lucije Rosc in Davida Tavčarja.

Prenova je vključevala tudi prenovo vseh električnih in strojnih inštalacij ter ureditev prostorov za zaposlene, medtem ko se v zunanji ovoj stavbe z izjemo novih oken ni posegalo.