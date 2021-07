Poreč: Slovenec pošteno napihal in pristal v priporu

Hrvaško sodišče za prekrške je kaznovalo 40-letnega slovenskega državljana s pet tisoč kunami (667 evrov) kazni, ker je vozil avtomobil pod vplivom alkohola. Policisti so 40-letnika ustavili v ponedeljek zgodaj zjutraj v Poreču, ko so mu namerili kar 2,34 promila alkohola v krvi. Do streznitve so ga pridržali na policijski postaji.