Politableta bi lahko razpolovila pojavnost infarktov

V klinični študiji so ugotovili, da je takšna politableta še posebej učinkovita pri ljudeh, ki prej niso imeli srčno-žilnih bolezni. Pri njih se je število resnih zdravstvenih zapletov znižalo kar za 40 odstotkov.

Pri tistih, ki so že imeli srčno-žilne bolezni ali so že doživeli kap, je bila takšna tableta v primerjavi s kontrolno skupino, ki je prejela le nasvete o zdravem načinu življenja, ne pa kakih zdravil, le pol toliko učinkovita.

Koncept predlagali pred več kot 20 leti

Poleg tega se je pri tistih, ki so v okviru študije tableto uživali, kot jim je bilo naročeno oz. so to počeli vsaj 70 odstotkov časa, pojavnost srčnih infarktov zmanjšala za 57 odstotkov, so v strokovni reviji The Lancet izpostavili raziskovalci pod vodstvom Reze Malekzadeha z univerze za medicinske znanosti v Teheranu.

Koncept tovrstne politablete so prvič predlagali pred več kot 20 leti - predvsem kot preprostejši in stroškovno učinkovitejši način zdravljenja srčno-žilnih bolezni, ki pogosto terjajo zdravljenje z več različnimi zdravili.

Dandanes se bolnikom s tovrstnimi boleznimi običajno predpisuje eno ali več tablet za zniževanje krvnega tlaka, pa tudi statine, ki v telesu obvladujejo lipide, kot so maščobne kisline, ter aspirin, ki redči kri.

Kot je ob tem komentiral profesor s Kraljevega kolidža v Londonu Kausik Ray, ki sicer v študiji ni sodeloval, se je pokazalo, da se ljudje dolgoročno manj držijo predpisane terapije, več ko morajo jemati tablet.

Pojasnil je, da je pravi izziv od ljudi s kroničnimi boleznimi zahtevati, da naj 30 ali celo 40 let jemljejo več zdravil. Glede na raziskave okoli tretjina bolnikov preneha jemati zdravila že 90 dni po srčnem infarktu.

Učinkovitost politablete bo treba preizkusiti daljše časovno obdobje

Kljub dobrim obetom pa bo potrebno učinkovitost politablete preizkusiti na večjem številu ljudi skozi daljše časovno obdobje. Študija, ki jo danes objavlja The Lancet, je zajela skoraj 7000 moških in žensk v starosti med 50 in 75 let iz ruralne pokrajine Golestan v Iranu. Desetina med njimi jih je v preteklosti doživela srčni infarkt, kap ali so imeli druge srčno-žilne bolezni.

Sodelujoče so v študiji razdelili v dve skupini približno enake velikosti. Tistim v prvi skupini so dali le navodila o zdravem načinu življenja, tisti v drugi pa so morali poleg tega med letoma 2011 in 2013 dnevno prejemati politableto.

Zdravniki so v študiji spremljali, kako vestno so se sodelujoči držali predpisanih ukrepov in zatem v prihodnjih petih letih preučevali število kapi in infarktov v obeh skupinah.

Pokazalo se je, da so se tisti, ki so prejemali politableto, bolj držali navodil zdravnikov. Prav tako so v tej skupini zabeležili 34 odstotkov manj škodljivih zdravstvenih dogodkov, pri čemer so bili rezultati podobni pri obeh spolih.

"Sedaj vemo, da lahko določeno dozirana politableta v praksi prinese klinične koristi," je v izjavi ob objavi študije navedel njen vodja Malekzadeh. Je pa hkrati poudaril, da politableta ni alternativa za zdrav način življenja in bi jo morali torej kombinirati s fizično dejavnostjo, zdravim načinom prehranjevanja in prenehanjem kajenja.

Strokovnjaki, ki niso sodelovali v študiji, so ob njeni objavi poudarili predvsem, da bi lahko njene ugotovitve spremenile pravila igre, ko gre za srčno-žilne bolezni, predvsem v državah v razvoju, saj je politableta poceni zdravilo.

Soavtor študije z univerze za medicinske znanosti v iranskem Isfahanu Nizal Sarafzadegan je ob tem poudaril, da več kot tri četrtine od 18 milijonov ljudi, ki vsako leto umrejo zaradi srčno-žilnih bolezni, živi v državah z nizkimi ali srednje visokimi prihodki.