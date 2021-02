Po 18 letih krivične zaporne kazni prejel visoko odškodnino

Poljak, ki je bil 18 let po krivici zaprt zaradi posilstva in umora, bo dobil skoraj 13 milijonov zlotov (2,9 milijona evrov) odškodnine, je v ponedeljek odločilo sodišče.

Danes 43-letni Tomasz Komenda je bil leta 2000 aretiran zaradi posilstva in umora 15-letnega dekleta. Štiri leta kasneje je bil obsojen na 25 let zapora. Vrhovno sodišče ga leta 2018 oprostilo vseh obtožb, saj da zbrani dokazi izključujejo njegovo krivdo.

Sodišče v mestu Opole mu je v ponedeljek prisodilo 12.811.533 zlotov odškodnine za 18 let, ki jih je po krivici preživel za zapahi. Sam je sicer zahteval skoraj 19 milijonov zlotov odškodnine. Odločitev sodišča je pozdravil poljski varuh človekovih pravic Adam Bodnar. Poudaril je, da prisojena odškodnina, najvišja v takšnih primerih na Poljskem doslej, kaže, da sodišče svobodi državljana pripisuje visoko ceno.

Komenda je tudi sam izrazil zadovoljstvo nad sodbo, a je hkrati poudaril, da noben znesek ne more nadomestiti izkušnje v zaporu. Kot obsojeni posiljevalec in morilec mladoletnice je bil na dnu zaporniške hierarhične lestvice in je moral trpeti nadlegovanje sojetnikov in paznikov. V zaporu je poskušal narediti samomor, piše STA.