Orkan lani v Portoriku zahteval 70-krat več žrtev kot po uradnih podatkih

Za posledicami orkana je med 20. septembrom, ko je pustošil po Portoriku, in 31. decembrom lani po ocenah znanstvenikov s Harvarda umrlo 4.645 ljudi. Menijo, da gre še vedno za prenizko oceno, saj bi bilo lahko število tudi višje od 5.700.

Oblasti so menile, da je bilo žrtev neurja samo 64, vendar strokovnjaki menijo, da je štetje oteževala prekinitev oskrbe z električno energijo in uničenje, ki ga je povzročilo neurje. Nazadnje so število žrtev objavile decembra lani. Znanstvenikom niso omogočili dostopa do najnovejših podatkov, zaradi česar ti niso mogli primerjati podatkov.

Večina žrtev otežene zdravniške oskrbe

Večina žrtev orkana Maria je umrla zaradi otežene zdravniške oskrbe, kar se je zgodilo zaradi izpada elektrike in prekinjenih cestnih povezav. Zato je umrla približno tretjina vseh žrtev, so znanstveniki navedli v poročilu, objavljenem v reviji New England Journal of Medicine. Kot so še pojasnili, človeka niso šteli za mrtvega, če so njegovi sorodniki povedali, da je pogrešan.

Raziskavo so izvedli med januarjem in februarjem letos na naključno izbranih 3.329 domovih na tem ameriškem čezmorskem ozemlju. Tedaj je bila večina anketirancev še brez vode in elektrike."V povprečju so bila gospodinjstva 84 dni brez elektrike, 64 dni brez vode in 41 brez telefonske povezave," so zapisali.

Orkan na Portoriku je po najnovejših ocenah tako zahteval tudi precej več žrtev kot najbolj smrtonosen orkan v zgodovini ZDA Katrina, v katerem je leta 2005 umrlo 1.833 ljudi.