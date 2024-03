Nov udarec za Zorana Milanovića

DIP je danes spomnila na ponedeljkovo opozorilo ustavnega sodišča, da kot predsednik ne sme kandidirati na parlamentarnih volitvah, če želi sodelovati na volitvah, pa mora odstopiti.

Milanovića je komisija zato pozvala, naj se pri svojih medijskih nastopih vzdrži neposrednega sodelovanja v politični volilni kampanji na strani kateregakoli udeleženca volitev oziroma koalicije.

V DIP so dodali, da nimajo pooblastil, niti namena vstopati v javne nastope Milanovića, kjer nastopa s položaja predsednika republike, a da imajo obveznost opozoriti vse udeležence volilne tekme, vključno s predsednikom republike, če presežejo okvire delovanja, ki jih je v svojem opozorilu določilo ustavno sodišče.

Milanović redno daje izjave za medije, v zadnjih dneh pa je vse bolj aktiven tudi na družbenih omrežjih.

Danes je na družbenem omrežju Facebook med drugim komentiral vprašanje migracij, pri čemer je omenil, kako se je s tem vprašanjem spopadel leta 2015 kot predsednik vlade.

Zapisal je, da je takrat gledal, kako lahko pomagajo migrantom, ne da bi ogrozili sebe kot državo. "Danes je vse drugače, ker zdaj migranti pridejo sem z računico in hočejo vzeti samo socialno pomoč," je sporočil. Obenem je dodal: "Da, tiste, ki bežijo pred preganjanjem, vojno ali genocidom, je treba zaščititi, vendar danes migranti ne bežijo zaradi tega. Ti ljudje so tukaj nezakonito in jih je treba tako tudi obravnavati."

Popoldne je nato na Reki komentiral tudi opozorilo DIP. Po poročanju hrvaškega portala N1 je dejal, da so morali napisati to, kar so napisali, in dodal, da je opozorilo ustavnega sodišča popolnoma neutemeljeno.

Kar zadeva nastopanje v javnosti, je napovedal, da se bo v svojih nastopih vzdržal tega, da bi govoril, da bo premier, in da bo namesto tega govoril, da bo kmalu premier. Obenem je dodal, da bodo potrebne ustavne spremembe.