Neurje povzročilo škodo v hrvaški Istri

Hrvaško Istro je preteklo noč zajela nevihta z obilnim dežjem, točo in grmenjem. Najhuje je bilo na območju Rovinja in Poreča, kjer je toča povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, poroča hrvaški meteorološki portal istramet.hr. Dodali so, da je v kampu Mon Perin v Balah nedaleč od Rovinja divjal silovit veter, verjetno vodna tromba.

V Rovinju je prejšnjo noč padlo 68 litrov dežja na kvadratni meter, v zadnjih dveh dneh 107 litrov, kar je več, kot je mesečno povprečje, navaja portal. V Poreču so namerili 65 litrov dežja na kvadratni meter, več kot 30 litrov pa tudi v Baderni in Rovinjskem selu. Tudi drugod v hrvaški Istri so bili prejšnjo noč hudi nalivi.

Poveljnik gasilcev Dino Kozlovec je danes za hrvaške medije potrdil, da v neurju ni bilo poškodovanih. Uspešno so rešili tudi osebo iz avtodoma v avtokampu Polari pri Rovinju.

Izpostavil je, da so v nedeljo zvečer in v noči na danes gasilci posredovali 40-krat, največkrat na območju Rovinja. Skupaj s kolegi iz komunalnih služb in hrvaškega elektrogospodarstva so večinoma odstranjevali podrta drevesa in polomljene veje ter črpali vodo iz poplavljenih prostorov v Poreču, Pulju, Umagu in Labinu.

Istramet napoveduje, da se bo vreme umirilo in da je v Istri v popoldanskih urah pričakovati sonce.