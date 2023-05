Nesreče letala na Hrvaškem ni preživel nihče

Nesreče nizozemskega letala Cirrus 20, ki je v soboto med letom iz Maribora v Pulj izginilo z radarja, ni preživel nihče, so danes sporočili hrvaški preiskovalci. Razbitine so našli na Mali Kapeli blizu Ogulina v Karlovški županiji. Identitete žrtev še niso uradno potrdili, šlo pa naj bi za tri nizozemske državljane.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, preiskavo na terenu vodita policija iz Karlovca in glavni letalski inšpektor Danko Petrin.

Preiskovalci so s kraja dogodka sporočili, da je bilo letalo v nesreči hudo poškodovano, nato pa ga je zajel še ogenj.

Vzrok nesreče še ni znan. "Dobiti moramo podatke kontrole letov, komunikacijo, ki so jo imeli s pilotom, radarske in druge podatke, šele nato bomo imeli celovito sliko in, upam, odgovor na vprašanje, kaj in zakaj se je zgodilo," je dejal Petrin.