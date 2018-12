Nemška policija pri moškem zasegla 850 kilogramov pirotehničnih sredstev

Policija je pri mladeniču posredovala po namigu sosedov. Pirotehnična sredstva so odkrili v njegovem stanovanju, kleti in dveh vozilih.

Ognjemeti in petarde so v Nemčiji tradicija ob praznovanju novega leta, številni ljubitelji rakete izstreljujejo s svojih balkonov in dvorišč. Prodaja pirotehničnih sredstev je dovoljena le zadnje tri dni v letu, Nemci pa so lani zanje zapravili 137 milijonov evrov.

Tudi v Nemčiji hude poškodbe in celo amputacije

Bolj žalostna tradicija pa so poročila o poškodbah in celo smrtnih primerih zaradi nepravilne rabe pirotehnike ali raznih nesreč. Ob prehodu v leto 2018 so pirotehnična sredstva terjala dve življenji, poškodovan je bil en otrok, petim ljudem so morali zaradi poškodb amputirati ude.

Med letošnjimi prazniki so v Nemčiji zabeležili več poškodb zaradi pirotehnike; med drugim je 14-letnik zaradi petard ostal brez prstov, 18-letnika pa so hospitalizirali s hudimi opeklinami.

Tudi pri nas se dogajajo številne nesreče, sicer jih je vsako leto manj, a so poškodbe še vedno grozljive.