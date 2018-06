Nasilje na protestih v Nikaragvi terjalo že več kot 120 življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V protestih, ki so naleteli na nasilen odziv vlade, je bilo poleg tega ranjenih približno 1.300 ljudi, je sporočil nikaragovski center za človekove pravice. "Gre za pokol, človeško tragedijo, katere cilj je pokončati vse tiste mlade, ki razmišljajo drugače kot vlada ali pa so kritični do nje," je dejal predstavnik skupine Marlin Sierra. Kot je dodal, gre pri vsem skupaj za "državni terorizem".

Množični protesti v Nikaragvi so se začeli zaradi spornih reform socialnega sistema, pozneje pa so se sprevrgli v proteste proti predsedniku Danielu Ortegi. 72-letni nekdanji vodja sandinističnih upornikov vlada skupaj s svojo ženo, podpredsednico Rosario Murillo. Pomembne položaje v tej srednjeameriški republiki zaseda tudi njunih sedem otrok, ki delujejo tako v politiki kot gospodarstvu in medijih.

Na ulicah se zbirajo tudi Ortegovi podporniki, pri čemer pogosto izbruhnejo spopadi. Po navedbah protestnikov v napadih nanje sodelujejo tudi posebne enote policije, ki jih na prizorišče protestov pošilja vlada.

Represijo nad udeleženci protivladnih protestov so minuli teden obsodili Združeni narodi, v torek pa tudi Organizacija ameriških držav, ki se sestaja na zasedanju v Washingtonu. Vlado v Nikaragvi in preostale strani so udeleženci pozvali h "konstruktivnemu sodelovanju v mirnih pogajanjih".