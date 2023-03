Najmanjši naseljeni otok na svetu, kjer je prostora le za hišo in drevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na meji med ZDA in Kanado leži najmanjši naseljeni otok na svetu, na katerem je prostora le za hišo in drevo.

Otok Hub, bolj znan pod imenom Just Enough Room (ravno dovolj prostora), velja za najmanjši še naseljen otok na svetu. Je del verige tisočerih otokov, ki leži na meji med ZDA in Kanado.

Otok je od petdesetih let prejšnjega stoletja v lasti premožne družine Sizeland. Ker sta lastnika želela miren kotiček za počitek, sta na otočku zgradila hišo.

Na otoku je dovolj prostora za hišo, drevo, nekaj zelenja in majhno plažo. Lokalni prebivalci se šalijo, da je otok tako majhen, da z enim napačnim korakom lahko nepričakovano pristaneš v vodi.

Otok privablja veliko radovednežev, ki ga obiščejo s čolni.