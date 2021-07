Na zahodu Evrope že več kot 180 žrtev poplav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število žrtev poplav, ki so prejšnji teden prizadele zahod Nemčije, se je povzpelo na 156, je danes sporočila policija. Sicer pa se je število žrtev poplav na zahodu Evrope povzpelo na 183. Prizadeto območje na zahodu Nemčije bo danes obiskala kanclerka Angela Merkel.

V nemški deželi Porenje-Pfalška, ki je najbolj prizadeta, je umrlo 110 ljudi, najmanj 670 pa je poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Belgiji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 27 ljudi.

Poplave so prejšnji teden poleg Nemčije in Belgije, prizadele tudi Nizozemsko in Luksemburg, a od tam o žrtvah ne poročajo.

Minilo noč so o poplavah poročali tudi iz Avstrije ter nemških zveznih dežel Bavarska in Saška.