Na vzhodu Ukrajine začela veljati prekinitev ognja

Na območju konflikta na vzhodu Ukrajine je danes začela veljati prekinitev ognja, ki pa po navedbah Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) ni časovno omejena. To je zadnja v vrsti prekinitev ognja, tako kot v preteklosti pa je bila tudi ta kršena že nekaj ur po uveljavitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prekinitev ognja je stopila v veljavo v obdobju božičnih praznovanj pravoslavne cerkve, ki se bodo sicer končala 7. januarja prihodnje leto.

A že nekaj ur po začetku sta obe strani druga drugi začeli očitati kršitve prekinitve ognja. Po navedbah proruskih separatistov je ukrajinska vojska na območju Donecka okoli poldneva začela streljati. Ukrajinski mediji po drugi strani poročajo, da so separatisti blizu kraja Horlivka, ki velja za njihovo trdnjavo, obstreljevali položaje ukrajinske vojske. Pri tem ni bil nihče ranjen, še poroča dpa.

Nemčija in Francija sta že pred uveljavitvijo pozdravili prekinitev ognja. Prihajajoči prazniki bi morali biti priložnost, da se strani osredotočijo na potrebe civilnega prebivalstva, sta v skupni izjavi zapisala nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron.

Merklova govorila s Putinom

Merklova je sicer po telefonu o konfliktu na vzhodu Ukrajine v petek spregovorila tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, dotaknila sta se tudi vojne v Siriji. Merklova se je med drugim zavzela, da bi morala Rusija izpustiti zaprte ukrajinske mornarje, ki so jih priprli konec novembra.

V spopadih med separatisti, ki jih podpira Moskva, in ukrajinsko vojsko je od leta 2014 po podatkih Združenih narodov na vzhodu Ukrajine umrlo že več kot 10 tisoč ljudi, med njimi 2.700 civilistov. Letos do božiča so bili ubiti 104 ljudje.