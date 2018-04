Na Siciliji aretirali skoraj sto mafijcev

V iskanju mafijskega šefa Mattea Messine Denara, ki je že več let na begu, je policija v Trapaniju na Siciliji danes zjutraj aretirala 22 oseb, med njimi tudi dva svaka mafijskega šefa. V Neaplju je italijanska policija v boju proti prekupčevanju z mamili danes aretirala 50, v Bariju na jugu države pa 21 oseb.

Vsi prijeti v Trapaniju so osumljeni, da so pomagali mafijskemu šefu Denaru na begu. Denaro velja za številko ena mafijskega klana Cosa Nostra.

Med drugim jim očitajo izsiljevanje, prekrivanje kaznivih dejanj in trgovanje z orožjem. Denara, ki je na begu že več kot 20 let, bremenijo tudi najmanj 50 umorov, prvega naj bi zagrešil pri svojih 18 letih.

Prijeti v Neaplju so člani mafijskega klana Comorra, ki je znan po mednarodnem prekupčevanju z mamili in pranju denarja. Očitajo jim tudi trgovino z orožjem in vpletenosti v druge mafijske posle.