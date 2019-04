Na ladji črnogorske mornarice odkrili od 50 do 60 kilogramov kokaina

Na ladji Jadran so odkrili od 50 do 60 kilogramov kokaina.

Na šolski jadrnici črnogorske mornarice so v pristanišču v Tivatu so v petek našli več deset kilogramov kokaina. Eno osebo so aretirali, so danes sporočili s črnogorskega obrambnega ministrstva. Po neuradnih informacijah naj bi okoli 50 kilogramov prepovedane droge poskušal pretihotapiti eden od podčastnikov.