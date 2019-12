Na Galapaških otokih je skoraj prišlo do katastrofe #video

Na otoku San Cristobal na Galapaških otokih je v ponedeljek prišlo do nesreče, ko se je žerjav podrl na ladjico (oziroma vodno plovilo barž), na kateri je bilo več kot 2.700 litrov dizelskega goriva. Zaposleni so ob tem poskakali v morje, oblasti pa so se bale ekološke katastrofe.

San Cristobal je eden od Galapaških otokov, kjer domujejo številne redke vrste živali. Da bi preprečili razlitje in naravno katastrofo, je posadka okoli kraja nesreče takoj postavila zapore in namestila posebne krpe, ki naj bi vpile razlito gorivo. Kot so pozneje sporočile oblasti, so gorivo uspešno zajezili, da ni prišlo do onesnaženja.