Mladenka se ne bo nikoli več igrala z vžigalnikom #video

Napori gasilcev so uspešni - samo v petek so ognjene zublje pogasili na 60 kvadratnih kilometrih, piše STA.

Ponekod se površina požarov sicer še vedno povečuje, na primer na območju Bajkalskega jezera in v Jakutiji na severovzhodu Rusije.

"Letos so oblasti sprejele precej strožje ukrepe za preprečevanje in boj s požari," je povedal predstavnik okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Pristojni so izrekli veliko kazni, več ljudi je bilo aretiranih.

Po navedbah ruskih okoljevarstvenikov številni požari izbruhnejo iz malomarnosti, na primer med kurjenjem tabornih ognjev ali suhe trave.

Letos je po ocenah ruskih okoljevarstvenikov sicer nekaj manj požarov v naravi kot v preteklih letih. Foto: Reuters

Ruskim gasilcem težave sicer povzroča tudi predvsem med mladimi zelo priljubljeno zažiganje tako imenovanih lučk topolov, ki jih ta listnata drevesa uporabljajo za raznos svojih semen. Gre za izredno vnetljiv material, ki lahko v pravih pogojih kljub temu, da gori zelo hitro in hkrati z nizko intenzivnostjo, v pravih pogojih povzroči tudi večje požare.

Enega je v ruskem Jekateriburgu sprožila mladenka, ki je 6. junija zanetila večjo gomilo topolovih lučk, ogenj pa se je nato razširil na bližnje avtomobile, enega je povsem uničil, in leseno hišo, ki pa so jo pravočasno rešili gasilci. Ti so 6. junija v Jekateriburgu samo zaradi požiganja topolovih lučk posredovali kar 250-krat.

Par, ki je v Jekaterinburgu prejšnji konec tedna povzročil večji požar, so aretirali. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

