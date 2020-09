Malteški minister si je dopisoval z glavnim osumljencem za umor malteške novinarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Časnik Times of Malta na spletu poroča, da sta si Zammit Lewis in Fenech prek aplikacije Whatsapp med januarjem in oktobrom 2019 izmenjala okoli 700 sporočil. Večkrat naj bi šla tudi na kosilo, piše STA.

V odzivu minister ni zanikal, da si je dopisoval s poslovnežem. Zatrdil je, da je stike z njim prekinil "precej pred" aretacijo Fenecha in da nima poslovnih stikov z njim, ga pa pozna. "Malta je majhna država, vsak pozna vsakogar," je dejal. Zammit Lewis je sicer julija 2019 postal minister za enakost, vodenje pravosodnega ministrstva pa je prevzel januarja letos.

Priznal dopisovanja s premierjem

Poslovneža so sicer aretirali novembra lani in ga obtožili sostorilstva pri umoru preiskovalne novinarke oktobra 2017. Policiji je priznal, da si je prek Whatsappa dopisoval tudi z nekdanjim malteškim premierjem Josephom Muscatom in vodjo njegovega kabineta Keithom Schembrijem.

Muscat je zaradi očitkov glede ravnanja v primeru umorjene novinarke, ki je preiskovala korupcijo v njegovem ožjem krogu, januarja odstopil, še piše STA.