Klinično mrtva 31-letnica rodila dečka, zdaj jo bodo odklopili z aparatov

Adriano Smith, 31- letnico iz Georgie, so zaradi zakonov proti splavu prisilno ohranjali pri življenju. 13. junija je s carskim rezom rodila dečka, v torek pa jo bodo odklopili z aparatov za vzdrževanje življenja, je sporočila njena družina.

Mama Adriane Smith Newkirk Smith je za tuje medije povedala, da se je fantek Chance prejšnji teden rodil prezgodaj z nujnim carskim rezom. Tehtal je 450 gramov in je na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov. "Po pričakovanjih bo v redu. Bori se. Zanj si želimo le molitve. Samo molite zanj. Zdaj je tukaj," je dejala.

Vendar pa Chanceov prihod pomeni, da se mora družina posloviti od Adriane Smith, ki je med koncem tedna dopolnila 31 let. Njena mama je povedala, da se je družina sestala z zdravniki in se odločila, da jo odklopijo v torek ob 14. uri.

Družina in člani skupnosti so se v nedeljo, na rojstni dan Adriane Smith, zbrali, da bi proslavili njeno življenje in protestirali proti prepovedi splava v Georgii. Foto: Reuters 31-letnica je diplomirana medicinska sestra in mati sedemletnega sina, ki verjame, da je njegova mama ves ta čas spala.

NEW: Adriana Smith's family shared this with us today. They show her final moments on life support, and a tragic goodbye with her son Chase.



Smith was pregnant but past Georgia's six week limit on abortions when she was declared brain dead. Dr's delivered her baby on Friday pic.twitter.com/OdbBpNTtVx