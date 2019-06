Kitajski predsednik na zgodovinskem obisku Severne Koreje

Odnosi med Kitajsko in Severno Korejo, zaveznicama še iz časov hladne vojne, so se v preteklosti poslabšali zaradi jedrskih poskusov Pjogjanga in kitajske podpore sankcijam Združenih narodov proti Severni Koreji. Xi Jinping in Kim Jong-un si v zadnjem času prizadevata za izboljšanje dvostranskih odnosov med državama.

Kim je tako lani Kitajsko obiskal štirikrat, kitajski predsednik pa je, po navedbah analitikov, preden se je odločil, da vrne obisk, počakal na izid pogovorov med Kimom in Donaldom Trumpom o denuklearizaciji Korejskega polotoka.

Xija po poročanju kitajskih medijev na dvodnevnem obisku v Severni Koreji spremljajo njegova soproga Peng Liyuan, kitajski zunanji minister Wang Yi in drugi visoki državni predstavniki.

Oblikovati želita velik načrt za trajno stabilnost v jugovzhodni Aziji

Dan pred obiskom je Xi v prispevku za severnokorejski časnik Rodong Sinmun zapisal, da želi Peking s Pjongjangom oblikovati "veliki načrt" za trajno stabilnost v jugozahodni Aziji. Zagotovil je, da bo Kitajska igrala pomembno vlogo pri "krepitvi komuniciranja in sodelovanja s Severno Korejo in drugimi relevantnimi partnerji" pri napredku pogajanj na Korejskem polotoku.

Od kitajskih predsednikov je Severno Korejo nazadnje leta 2005 obiskal Hu Jintao, ki se je sestal s Kimovim očetom Kim Jong-ilom.