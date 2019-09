Kanadski premier Trudeau se je opravičil zaradi barvanja obraza v rjavo

V Kanadi bodo parlamentarne volitve 21. oktobra, med svetovno žensko diplomatsko in politično populacijo nadvse popularnega voditelja pa ogroža konservativni kandidat Andrew Scheer. Zgodbe o barvanju obrazov so sicer bolj značilne za ZDA, ki se otepajo dolge zgodovine suženjstva in zatiranja temnopoltih. Še nekaj desetletij nazaj je bilo norčevanje iz temnopoltih prebivalcev z barvanjem obraza v črno barvo za privilegirane belce nekaj povsem normalnega.

"Tega ne bi smel storiti. Moral bi vedeti, da ne smem in zelo mi je žal"

Napočili so novi časi in val politične korektnosti je pljusknil tudi čez severno mejo v Kanado, kjer 47-letni Trudeau obžaluje dejanje, čez katerega se leta 2001 ni nihče obregnil. "Tega ne bi smel storiti. Moral bi vedeti, da ne smem in zelo mi je žal," je v sredo novinarjem povedal premier, potem ko je fotografijo objavil časnik Time Magazine. Dodal je, da se sedaj zaveda, da je fotografija rasistična, čeprav se mu takrat to ni zdelo tako.

Današnji vodja liberalne stranke je bil leta 2001 učitelj na zasebni šoli in se je z učenci udeležil zaključne zabave s tematiko arabskih noči. Na glavo si je posadil turban, obraz pa si je za večjo avtentičnost pobarval v rjavo barvo. "Rasizem, ki ga kaže fotografija Justina Trudeauja, me je globoko pretresel. Mora se opravičiti," je med drugim tvitnila voditeljica zelenih Elizabeth May, kar je Trudeau nato tudi storil.