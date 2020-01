"Iran je za potnike zelo varna država, praktično brez nasilnega kriminala" #video

Napeti odnosi med ZDA in Iranom bi utegnili prestrašiti tudi turiste. A mednarodne organizacije in turistični vodniki mirijo, da so skrbi odveč. "Protesti in shodi v Iranu so manj nasilni in manj nevarni kot, na primer, lanski protesti rumenih jopičev v Parizu. "Iranci se zavedajo, da ima marsikdo na Zahodu nepopolno ali celo izkrivljeno podobo o Iranu, zato se še posebej potrudijo, da sebe in svojo državo predstavijo v čim boljši luči," pojasnjujejo.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se v zadnjih dneh zaostrile, potem ko so ZDA pretekli teden v Iraku ubile vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Ameriški predsednik Donald Trump vojaško akcijo opravičuje s tem, da naj bi general načrtoval obsežne napade na ameriške državljane. Med ZDA in Iranom smo zato v teh dneh priča napetostim, pa tudi grožnjam s povračilnimi ukrepi.

Zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja v Iran

Nekateri politični analitiki so atentat na iranskega generala pospremili tudi z napovedmi o tretji svetovni vojni. V luči vsega tega je slovensko zunanje ministrstvo opozorilo, da so lahko nekatera območja v Iranu nevarna, zato slovenskim državljanom odsvetujejo turistična in druga potovanja, ki niso nujna. Prav tako priporočajo dodatno previdnost. (Več informacij lahko najdete na spletni strani ministrstva.)

V Iran tudi vse več Slovencev. Agencije razmere budno spremljajo.

Iran je zadnja leta vse bolj priljubljena turistična destinacija, ki jo obišče tudi vse več gostov iz Slovenije. Ali bo dogajanje zadnjih dni kaj vplivalo na potovanja v to državo, smo vprašali Akademsko potovalno agencijo - Ars longa iz Ljubljane, ki goste iz Slovenije tja vodi že deset let.

Kot pravijo, v tem trenutku še niso niti odpovedali niti spremenili potovanj v Iran. Naslednje je načrtovano sredi februarja, vendar pa "budno spremljamo razmere in se bomo nanje odzvali, če bodo to razmere narekovale, kajti varnost naših potnikov je seveda na prvem mestu".

Dodajajo, da so vsa potovanja v Iran, vključno z zadnjim, ki so ga izvedli za krompirjeve počitnice, potekala brezhibno in varno, "potniki pa so se vrnili polni novih doživetij in predvsem s popolnejšo predstavo o Iranu, ki je brez obiska preprosto ne bi mogli dobiti". "Upamo, da bo tudi zdaj prevladala politična in sleherna modrost in da ne bo prišlo do kakršnihkoli zaostritev bodisi v Iranu bodisi v kateremkoli drugem delu sveta," dodajajo.

Protesti bolj nevarni v Parizu kot v Iranu

V agenciji pojasnjujejo, da je Iran država pod sankcijami, kar seveda vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Posledično so v Iranu občasno kakšni shodi in protesti nezadovoljnih državljanov, a so ti manj nasilni in manj nevarni kot, na primer, lanski protesti v Parizu, vsekakor pa niso uperjeni proti tujim obiskovalcem.

"Prav nasprotno, Iranci se zavedajo, da ima marsikdo na Zahodu nepopolno ali celo izkrivljeno podobo o Iranu, zato se še posebej potrudijo, da sebe in svojo državo predstavijo v čim boljši luči," pojasnjujejo.

"Zelo varna država, praktično brez nasilnega kriminala"

"Iran je za potnike zelo varna država, praktično brez nasilnega kriminala (razen v redkih predelih, ki turistično niso zanimivi in so daleč od običajnih poti turističnega interesa) in kjer, za razliko od mnogih držav sveta, ni težav niti z žeparji in drugimi oblikami manjših kaznivih dejanj," dodajajo v Ars longa.

Pri tem v agenciji Ars longa dodajajo, da za varnost potnikov nenehno skrbijo tako organizatorji kot njihovi vodniki in lokalni podizvajalci. Ti bi "v kateremkoli primeru, ko bi bila lahko ogrožena varnost naših potnikov, nemudoma ukrepali".

Dodajajo, da so tudi v zadnjih mesecih, ko so bile razmere v nekaterih državah Latinske Amerike (Bolivija, Čile) nekoliko bolj nemirne, njihova potovanja potekala nemoteno in brez kakršnihkoli ogrožanj potnikov.

Iran med varnimi destinacijami za potnike

Irana prav tako ne najdemo na zemljevidu najbolj nevarnih držav za potnike v letu 2020, ki ga vsako leto izda mednarodna organizacija International SOS. Med državami, ki so sicer uvrščene v pet kategorij, je Iran uvrščen v skupino držav z nizkim varnostnim tveganjem.

Med državami, kjer je tveganje za potnike zelo visoko (ekstremno), najdemo Libijo, Sirijo, Mali, Irak, Afganistan, dele Demokratične republike Kongo, Južni Sudan, pa tudi dele Egipta in Pakistana.

V Evropi sicer večina držav spada v kategorijo z nizkim varnostnim tveganjem za potovanja, podobnim kot v Iranu. Nekoliko večja previdnost je priporočena le za potovanja na Kosovo, v Ukrajino in Rusijo. Najdemo pa na tem območju tudi večino držav oziroma krajev z neznatnim tveganjem za potnike.