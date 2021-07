Hrvaški policisti zaradi mamil priprli 65-letnega Slovenca

Hrvaška policija je na mejnem prehodu Hrvaška Kostajnica z Bosno in Hercegovino v četrtek ustavila 65-letnega slovenskega državljana, pri katerem so našli 7.800 tabletk s seznama prepovedanih drog. Slovenca so aretirali. Sledila bo kazenska ovadba zaradi tihotapljenja mamil, je sporočila hrvaška policija.

Hrvaški policisti so mamila našli v podvozju osebnega avtomobila, ki ga je peljal 65-letni Slovenec. Našli so odebeline na zaščitni plastiki ob podvozju z bočne strani vozila, v katerih so našli več zavojev s tabletkami mamil, je sisaško-moslavška policijska uprava zapisala na svoji spletni strani. Objavili so tudi fotografije mamil in vozila.

Po aretaciji voznika so kriminalisti ugotovili, da je slovenski državljan nameraval tabletke preprodajati. Osumili so ga nepooblaščene proizvodnje in prometa z mamili. Za tovrstna kazniva dejanja je na Hrvaškem predvidena kazen do treh let zapora.