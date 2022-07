Grčija z uradnim protestom zoper Srbijo zaradi strmoglavljenega tovornega letala

"Grški veleposlanik v Beogradu je dobil navodila, naj Srbiji nemudoma dostavi protestno noto, v kateri je poudarjeno, da morajo biti grške oblasti v tovrstnih primerih vnaprej obveščene o naravi tovora," je dejal grški uradnik.

Spomnimo

Blizu mesta Kavala v severovzhodni Grčiji je v soboto zvečer strmoglavilo tovorno letalo Antonov An-12, ki bi moralo v Bangladeš dostaviti 11,5 tone min srbske izdelave, poroča AFP. Atene trdijo, da Beograd ni obvestil grške uprave za civilno letalstvo o nevarni naravi tovora, preden je letalo vzletelo. Po nesreči je zato prišlo tudi do zmede glede vrste tovora letala in njegove destinacije.

Letalo je vzletelo iz Niša v Srbiji in je bilo na poti v jordansko prestolnico Aman, kjer je bil načrtovan prvi postanek, nato pa je pilot med letom opazil težave z motorjem in zahteval zasilni pristanek v Kavali. Toda letalo ni prispelo do letališča, temveč je strmoglavilo kakih 40 kilometrov pred njim, pri čemer je umrlo vseh osem članov posadke.

Letalo je upravljal ukrajinski tovorni prevoznik Meridian. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da so bili vsi člani posadke ukrajinski državljani, še navaja AFP.

Ob strmoglavljenju je letalo za las zgrešilo več hiš in uničilo del električne napeljave, zaradi česar so v okoliških vaseh začasno prekinili dobavo električne energije. Nato je izbruhnil še ogenj, iz razbitine pa se je začel valiti strupen dim.

Grška civilna zaščita je okoliškim prebivalcem naročila, naj ne odpirajo oken in ne prižigajo klimatskih naprav. Strokovnjaki za odstranjevanje eksploziva so danes že drugi dan odstranjevali raztresene mine, da bi lahko območje dekontaminirali. Lokalnim prebivalcem je zaenkrat še vedno prepovedan dostop do območja nesreče, dokler oblasti ne odstranijo razbitin in neeksplodiranih min.