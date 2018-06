Evropski poslanci na poti v Strasbourg več ur ujeti na vlaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več sto poslancev in uradnikov Evropskega parlamenta je bilo danes ujetih več ur na vlaku, ki se je zaradi okvare na električnem omrežju ustavil na poti iz Bruslja v Strasbourg, kjer se je danes začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta.

Evroposlanci se vsak mesec s sedeža parlamenta v belgijskem Bruslju na plenarno zasedanje z vlakom odpeljejo v Strasbourg na vzhodu Francije.

Britanska evroposlanka Catherine Bearder je dejala, da je današnja štiriurna okvara osvetlila "noro pot v Strasbourg", na katero se vsak mesec podajajo s kolegi. "Poslanci tega ne želimo, državljani tega ne želijo, vendar pa ima francoska vlada pravico veta," je zapisala na Twitterju. Nato je francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu v francoščini tvitnila vprašanje, ali ni čas, da se zgodijo spremembe.

Na vlaku ni bilo niti stranišč

Pritoževala se je, da med okvaro na vlaku ni bilo ne klimatske naprave, ne vode, niti hrane, in dejala, da naj je o straniščih niti ne sprašujejo.

Namestnica tiskovnega predstavnika Evropskega parlamenta Marjory van de Broeke je tvitnila fotografijo, na kateri je videti evroposlance in druge, kako stojijo na polju ob vlaku pod nevihtnim nebom, potem ko so jim za kratek čas dovolili z vlaka, da so se nadihali svežega zraka.

Operater Thalys je sporočil, da je vlak imel 240-minutno zamudo, vključno s premestitvijo potnikov na drugi vlak.

Nemška kanclerka Angela Merkel je minuli teden pozvala k spremembi sistema, v skladu s katerim ima Evropski parlament sedež tako v Bruslju kot Strasbourgu. To vprašanje so tudi zaradi stroškov že večkrat odprli, a Francija ljubosumno brani status Strasbourga kot sedeža parlamenta, za spremembo pa je potrebno soglasje vseh članic EU.