Brunej ne bo izvrševal smrtnih kazni v okviru šeriatskega prava

Brunejski sultan Hasanal Bolkia je danes sporočil, da brunejske oblasti ne bodo izvrševale smrtne kazni, ki jo aprila uvedeno šeriatsko pravo med drugim predvideva za prešuštvo in homoseksualne spolne odnose. Kritiki menijo, da to ni dovolj, in zahtevajo odpravo šeriatskega prava v celoti.

Sultan Hasanal Bolkia je v nedeljskem nagovoru povedal, da bodo moratorij na smrtno kazen, ki že velja za splošni kazenski zakonik, razširili na šeriatski zakonik. Smrtna kazen z obešanjem je bila v okviru splošnega kazenskega zakonika, ki velja poleg šeriatskega zakonika, predvidena za določene zločine, kot sta umor in trgovina z drogami, a že več desetletij smrtne kazni niso izvršili.

Zagovorniki človekovih pravic niso zadovoljni

Šeriatski zakonik predvideva kamenjanje do smrti za različne zločine, med drugim za prešuštvo in za moške za homoseksualni spolni akt. Smrtna kazen je zagrožena tudi za žaljenje islamskega preroka Mohameda, in to tako za muslimane kot za druge. Tega zdaj glede na napovedi ne bodo izvajali.

Za ženske sicer novi zakonik za homoseksualni spolni odnos predvideva 40 udarcev s palico. Moški in ženske lahko prejmejo tudi dolgoletne zaporne kazni. Sultanova napoved teh kazni ne obsega.

Odločitev sultana za uvedbo šeriatskega prava je že v začetku aprila povzročila zgražanje po svetu. Foto: Reuters

Zagovorniki človekovih pravic s tem niso zadovoljni. Po besedah Phila Robertsona iz organizacije Human Rights Watch "celoten šeriatski zakonik krši človekove pravice in ga je treba odpraviti".

"To ne spremeni ničesar," pa je povedal ustanovitelj organizacije za človekove pravice The Brunei Project Matthew Woolfe. "Ta napoved ne naslavlja številnih drugih skrbi glede človekovih pravic pri šeriatskem pravu," je poudaril.

Pripadniki skupnosti LGBT so zadovoljni, da smrtne kazni za homoseksualni spolni odnos ne bodo izvajali, a obenem trdijo, da ta zakonik še vedno spodbuja diskriminacijo skupnosti LGBT.

Odločitev sultana za uvedbo šeriatskega prava je že v začetku aprila povzročila zgražanje po svetu. Združeni narodi so zagrožene kazni označili za krute in nehumane. Nekateri zvezdniki, med njimi predvsem igralec George Clooney in popevkar Elton John, pa so pozvali k bojkotu luksuznih hotelov v sultanatu.