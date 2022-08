Britanski obveščevalci: Ruski vojaki se norčujejo iz obrambnega ministra #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



8.35 Rusi obnavljajo porušeno gledališče v Mariupolju

Ukrajina zatrjuje, da Rusi prenavljajo sredi marca letos zbombardirano gledališče v Mariupolju, da bi prikrile vojne zločine, je po navedbah The Guardiana povedal svetovalec župana Petro Andriuščenko. V gledališču je takrat umrlo okoli 600 civilistov, ki so se skrivali pred zračnimi napadi.

The rashists are hiding their own war crime - the mass murder of about 600 civilians in the Drama Theater of #Mariupol. They are in a hurry to eliminate all traces and evidence through "reconstruction". pic.twitter.com/0ifTfDOobe — Neil Hawker 🇺🇦 (@NeilHawker2) August 28, 2022

Dejal je, da Rusi gledališče obnavljajo pod krinko rekonstrukcije zaradi njegove zgodovinske vrednosti. "Ruski okupatorji prikrivajo svoje vojne zločine. S prenovo se jim mudi zakriti vse sledi in dokaze. In vse to pod krinko zgodovinske vrednosti," je po poročanju The Guardiana dejal Andriuščenko.

"Edina zgodovinska vrednost je, da so odvrgli dve bombi. In prav to zgodovinsko vrednost poskušajo okupatorji zdaj skriti," je dodal.

8.24 Rusija namerava mobilizirati okoli 90 tisoč vojakov



Rusija namerava po podatkih ukrajinske obveščevalne službe mobilizirati okoli 90 tisoč vojakov.

"Istočasno uporabljajo različne pristope: t. i. prostovoljne bataljone in rezervne bataljone oz. t. i. bataljone bojne rezerve vojske države, ki zdaj novačijo kandidate v vseh vojaških okrožjih po Rusiji, s katerimi bi nadomestili vojaške izgube," je včeraj povedal predstavnik glavne uprave za obveščevalne zadeve Vadim Skibicki.

7.52 Ekipa strokovnjakov IAEA na poti v jedrsko elektrarno Zaporožje

Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je na poti v oblegano jedrsko elektrarno v Zaporožju in bo tja prispela ta teden, je danes prek Twitterja sporočil vodja agencije Rafael Grossi. Ekipa naj bi ocenila fizično škodo v elektrarni, stanje osebja in izvedla nujne nadzorne dejavnosti.

"Zagotoviti moramo varnost in zaščito največjega jedrskega objekta v Ukrajini in Evropi. Ponosen sem, da lahko vodim to misijo, ki bo še ta teden prispela v nuklearko v Zaporožju," je še zapisal Grossi. Na fotografiji, ki je bila priložena tvitu, vodja IAEA pozira z ekipo 13 strokovnjakov.

Strokovnjaki IAEA naj bi ocenili fizično škodo v elektrarni, ugotovili funkcionalnost njenih varnostnih in zaščitnih sistemov, ocenili stanje osebja in izvedli nujne nadzorne dejavnosti, so po navedbah dpa še sporočili iz agencije.

Grossi sicer že več mesecev opozarja na "zelo realno nevarnost jedrske nesreče" v Zaporožju in poziva k obisku skupine strokovnjakov v nuklearki. O obisku se razpravlja že več mesecev, vendar pa so bili pogovori do zdaj neuspešni, med drugim zaradi pomanjkanja varnostnih jamstev. Kijev je bil obisku sprva nenaklonjen tudi zaradi strahu pred tem, da bi ta legitimiral rusko okupacijo nuklearke, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski operater jedrskih elektrarn Energoatom je preteklo soboto opozoril, da obstaja nevarnost uhajanja radioaktivnih snovi iz elektrarne. Tako ukrajinska kot ruska stran sta nato v nedeljo zatrdili, da stopnja radioaktivnega sevanja ostaja običajna.

Med četrtkom in petkom prejšnji teden je bila elektrarna zaradi spopadov prvič v svoji 40-letni zgodovini odrezana od ukrajinskega električnega omrežja.

7.44 Ruski vojaki se norčujejo iz obrambnega ministra

Po poročanju neodvisnih ruskih medijev se je ruski obrambni minister Sergej Šojgu zaradi težav pri agresiji na Ukrajino znašel na obrobnem položaju v ruskem vodstvu. Ruskega predsednika Vladimirja Putina o poteku vojaških operacij neposredno obveščajo kar operativni poveljniki, je v dnevnem poročilu o razmerah v Ukrajini zapisalo britansko obrambno ministrstvo.

"Ruski častniki in vojaki se verjetno ob slabem napredovanju na bojišču posmehujejo Šojguju zaradi njegovega neučinkovitega vodenja," razkriva britansko ministrstvo.

"Ruski obrambni minister Šojgu se je dolgo boril proti očitkom o pomanjkanju vojaških izkušenj. Večino svoje kariere je namreč preživel v gradbenem sektorju in na ministrstvu za izredne razmere," dodajajo britanski obveščevalci.